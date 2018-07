Kad je 1998. Deschamps dizao pehar, današnja generacija išla je u vrtić

Nogometaši Francuske uvjereni su da će osvojiti naslov svjetskih prvaka točno dvadeset godina nakon što su na domaćem travnjaku u finalu SP-a pobijedili Brazil i ušli u povijest. Jedan od sudionika osvajanja tog naslova danas je izbornik Francuske – Didier Deschamps.

Zanimljivo je kako je malo igrača te generacije ostalo u trenerskom poslu. Tek Zinedine Zidane koji je samo s madridskim Realom osvojio tri naslova Kupa prvaka. Nakon što je osvojio treći, otišao je iz Madrida i za sada nema angažman. Thierry Henry također je trener, ali u reprezentaciji Belgije gdje obnaša dužnost pomoćnika.

Većina igrača te generacije iz 1998. godine završila je karijeru 2004. ili 2005. godine i nisu se više angažirali kao treneri poput Bartheza, Lizarazua, Djorkaeffa, Desaillyja, Guivarc’ha...

Većina današnje generacije igrala se u pijesku i nije još krenula ni u vrtić kada je Francuska 1998. godine osvojila naslov svjetskih prvaka. Mbappe se nije ni rodio, a bebe su bili Pavard (2 godine), Hernandes (2), Kimpebe (3), Dembele (1). U vrtić su krenuli Varane (5), Umtiti (5), Pogba (5), Tolisso (4), Fekir (5), Sidibu (6), Mendy (4), Areola (5), dok se za prvi razred osnovne škole pripremao Griezmann (7). Neki su se već počeli ozbiljno baviti nogometom. Tako je Hugo Lloris (12) branio u juniorima Nice, N’Zonzi (10) igrao je za pariški Racing, Giroud (12) za Froges, Matuidi (11) za Vincennes, a Rami za Fregus.

Statistike su do sada bile na strani onih koji su imali dan odmora više uoči finala. Ta bi reprezentacija redovno osvajala naslov prvaka. U ovom slučaju to su Francuzi. No statistike postoje da bi se rušile. Naravno da su francuski nogometaši gledali susret između Hrvatske i Engleske.

– Moramo obratiti pozornost na Mandžukića i Modrića, kao što smo radili i posljednjih dana. Mislim da je to uobičajeno, biti umoran na kraju turnira, ali kada igrate finale, to i nestane. Ne razmišljamo previše o tome tako da mislim kako će trčati kao i u svakoj utakmici.

Bit će to dobar finale, imamo odlične igrače i snažnu momčad, kao i Hrvatska koja igra kao kolektiv – rekao je Samuel Umtiti, strijelac pobjedonosnog pogotka protiv Belgije.

On jako dobro poznaje jednog našeg igrača.

– Kada sam započeo svoju karijeru, Lovren je bio sa mnom u Lyonu. Igrao sam na lijevoj strani, a on je bio u sredini obrane. On je kompletan igrač koji se jako dobro razvio od dolaska u Liverpool – istaknuo je francuski stoper kojem se posebno sviđa igra hrvatskih veznjaka.

– Rakitić je tehnički vrlo dobar igrač s odličnim pregledom igre. U paru s Modrićem jako se dobro slaže i morat ćemo napraviti sve kako se ne bi razigrali. Rakitić i Modrić već su sada dva fizički potpuno različita igrača. U igri nemaju previše toga zajedničkog. Preko Modrića ide sve u igri i tehnički nemaju dvije zajedničke stvari, ali istina je da su dva različita fenomena – rekao je Umtiti.

A gotovo je sigurno da će Modrića posebno pratiti Paul Pogba.

– Ono što sam naučio jest da se finale ne igra, finale se pobjeđuje. Želimo ga donijeti natrag u domovinu. Hrvatska je imala tešku utakmicu protiv Engleske, psihički su vrlo snažni, a iako su igrali 90 minuta više od svih, sigurno žele pobijediti.

Hrvatska još nema naslov svjetskog prvaka, a ovdje je odigrala odličan turnir. Iako imamo jednu zvijezdu na dresu, želim je i ja zaraditi jer tu nisam osvojio. Ljudi spominju Modrića, a zaboravljaju, recimo, Rakitića i Mandžukića. Neće biti posebnog plana u igri protiv Modrića, već će biti plan kako zaustaviti cijelu momčad. Najvažnije je da im ne dopustimo da se ne razigraju – naglasio je Pogba i dodao:

– Želim osvojiti naslov i zbog djece s Tajlanda. Oni su za mene heroji godine i žao mi je što neće moći biti na tribinama u Moskvi.

Još nekoliko igrača Francuske poznaje naše igrače. Modrića najbolje zna Raphael Varane koji s njim dijeli svlačionicu Reala. Sidibe i Lemar u Monacu su sa Subašićem, Umtiti i Dembele igraju u Barceloni s Rakitićem, Matuidi je u Juventusu s Mandžukićem, Griezmann igra u Atleticu s Vrsaljkom. Zanimljivo je da svi igrači Francuske igraju u ligama petice. Najviše ih igra u Francuskoj (9), Španjolskoj (6) i Engleskoj (5), a najmanje u Njemačkoj (2) i Italiji (1).