Jurio gradom i razbio Porsche, pa se ujutro pojavio na treningu

Brzi automobili u rukama neogovornih pojedinaca znaju biti vrlo opasno prijevozno sredstvo. Takvo jedno neugodno iskustvo doživio je Osasunin nogometaš Ruben Garcia (26).

Nesreća se dogodila u Pamploni, a Ruben Garcia je, srećom, prošao bez ozljeda.

Naime, Španjolac je svojim Porscheom jurio ulicama grada te je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad volanom te se automobilom zaletio u rasvjetni stup.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg