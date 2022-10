Juniori Hajduka putovali 3500 kilometara i pobjedom potvrdili prolazak u Ligi prvaka

Juniorski prvaci Hrvatske, momčad splitskog Hajduka, pobijedili su 2:1 kod azerbajdžanske Gabale u uzvratnoj utakmici juniorske Lige prvaka.

U 52. minuti domaći su poveli preko Šahnijarova, a onda je u 68. minuti Luka Vušković pogodio za 1:1. Pobjedu Hajduku donio je Jere Vrcić u 88. minuti utakmice, a Hajduk je s ukupnih 5:1 prošao u iduću fazu Lige prvaka mladih.

Nije to bio nimalo lagan zadatak za juniore bijele, prvenstveno se to odnosilo na organizaciju putovanja jer im je do dalekog Azerbajdžana trebalo čak tri dana i 3500 prijeđenih kilometara.

Pobjeda juniora Hajduka u Gabali ! • https://t.co/6v3XmSO4kS #Hajduk pic.twitter.com/DcFKhOyEou — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 4, 2022

Autobusom su išli iz Splita do Sarajeva pa su se ukrcali na avion do Istanbula, gdje su presjeli na let za Baku, iz kojeg su krenuli za Gabalu. Krenuli su u subotu, na odredište su konačno stigli jučer.

Hajduk će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela kazahstanske Astane i albanske Apolonije.

