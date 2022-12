Transferom ruši rekord: Tko vodi posao oko jednog od najskupljih Hrvata? Ovo su opcije i sve su elitne!

Francusku broncu, rusko srebro i katarsku broncu nikad nećemo zaboraviti, naša zemlja može biti ponosna i s pravom se veselila najnovijem uspjehu, za nogometni svijet neočekivanom. No, postoji i žal nakon svega, dojam nepravde prema našim igračima. Pritom prije svega mislimo na Joška Gvardiola koji je zaslužio naslov najboljeg mladog igrača SP-a u Kataru, te Dominika Livakovića koji je bio najbolji vratar tog turnira, ali Zlatna rukavica otišla je u ruke argentinskog čuvara mreže.



O tome da Gvardiol zaslužuje i taj pojedinačni trofej već smo više puta pisali, istina je i da smo spominjali da je Livaković bio najbolji. No, vratit ćemo se na Livakovića jer je on bio jedan od onih u koje se u pojedinom razdoblju sumnjalo. Potpuno bezrazložno, čim bi koji put nesigurnije intervenirao ili malo pogriješio, odmah bi se krenulo u analizu, vađenje masti i traženje svih pogrešaka koje je dosad napravio. I sada u Kataru Livi je znao koji put pogriješiti, baš kao i svaki igrač na SP-u, no ono što je obranio noseći dres Dinama, ne samo u HNL-u nego i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, izluđujući suparničke napadače i majstore kao što je, na primjer, Harry Kane iz Tottenhama kojemu je skidao zicere, malo bi koji vratar uspio obraniti. Potom je to nastavio činiti i u reprezentaciji, uostalom sjajno je branio i u Ligi nacija, a sada je na SP-u došao na vrh.