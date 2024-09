Jugoslavenskoj legendi teška nesreća uništila je život. Trpio je strašne bolove i živio u siromaštvu

Bivši nogometaš Zoran Vorotović, jedan od najboljih bekova u bivšoj Jugoslaviji, prolazio je kroz jako teške životne trenutku prije nego što je preminuo 4. srpnja ove godine u 66. godini života. Bivši nogometaš podgoričke Budućnosti, Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije bio je teško bolestan više od 20 godina i potpuno je ovisan o pomoći drugih. U karijeri je zaradio ogroman novac, no završio je kao podstanar i na rubu egzistencije.

- Moj život je bio bajka u kojoj sam radio sve što sam želio, dok 19. listopada 2001. godine nisam za Nikoljdan doživio tešku prometnu nesreću kod Podgorice. Vraćao sam se iz noćnog kluba kada sam s Mercedesom 300 coupe "pomeo" dvije zaštitne ograde duge po sedam metara te sam od udarca završio na drugom katu jedne kuće pokraj puta - rekao je Vorotović svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.

- Nisam nešto bio ni popio, kažu da sam bio ta dva i pol sata i pri svijesti dok su me vatrogasci izvlačili, ali sam sve to vrijeme osjećao užasnu bol. S tom boli živim već 21 godinu, ona ne prestaje. To je u luđačka bol koju ni lijekovima ne mogu smiriti, a popio sam od te nesreće pun brod opioidnog analgetika, koji djeluje na središnji živčani sustav, poput morfija. Od te nesreće sam stopostoni invalid jer su mi "potrgani" mišići lijeve ruke, zapravo cijelog brahijalnog pleksusa, a ruka je slomljena na nekoliko mjesta, kao i lijeva noga. Cijela lijeva strana, osim donjeg dijela lijeve noge, potpuno je nepokretna, a bolovi su nesnosni, tako da sam 23 sata u krevetu, a jedan sat u kolicima - dodao je.

Ovaj nogometaš koji je u Prvoj saveznoj ligi bivše države odigrao 246 utakmica i zabio 15 golova, poslije igračke karijere živio je jako teško.

– Ni od titogradske Budućnosti, gdje sam igrao punih deset godina, ni od Fudbalskog saveza Crne Gore nikada nisam dobio ni jedan euro. Niti trenutne pomoći, a kamoli da su mi dali neki stalni prihod, a mislim da sam zaslužio dobiti nacionalnu penziju i zbog svojih sportskih rezultata i teškog zdravstvenog stanja. Tu penziju su dobili mnogi drugi, manje poznati sportaši koji su, hvala Bogu, zdravi ljudi. Dejan Savićević, predsjednik našeg Saveza, nogometni je genij, ali mislim da je mogao za mene napraviti puno više. Zašto nije, ne znam, a i ne pitam ga!? U dva navrata kada sam ga vidio, dao mi je po tisuću eura i na tome mu hvala, ali od Saveza koji on vodi nisam dobio ništa. Crvena zvezda, u kojoj sam igrao godinu dana, mjesečno mi uplaćuje 26 eura - kazao je Vorotović koji je imao 18 operacija.

A na vrhuncu slave Vorotović je živio kao kralj. Iz Zvezde je otišao u Tursku iako mu je tadašnji predsjednik Hajduka Tito Kirigin nudio ogroman novac da dođe u Split. Iz Turske se vratio s dva i pol milijuna maraka.