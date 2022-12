Najljepši prizor dana. Joško doveo Hrvatsku u osminu finala pa u suzama prvo otrčao zagrliti mamu

Sreća. Neopisiva sreća. Jedina je to emocija koju smo mogli uloviti na licu mladog stopera vatrenih Joška Gvardiola (20) nakon što je svojom utakmicom života, možemo bez pretjerivanja reći, uveo Hrvatsku u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Hrvatska je upisala remi s Belgijom, ali otišla dalje napunjena pozitivnom energijom kao da je pobjeda u pitanju.

Igrači su odmah nakon sučeva zvižduka počeli slaviti, a 20-godišnji dečko sa Srednjaka prvo je potrčao prema tribinama. Tamo ga je čekala mama Sonja koja je ponosno bodrila sina na katarskim tribinama stadiona Ahmad bin Ali.

Gvardiol je odmah potrčao mami u zagrljaj, a pritom nije mogao zaustaviti emocije.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Josko Gvardiol celebrates after the match as Croatia qualify for the knockout stages REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS

Neke stvari zapisane su u zvijezdama, a jedna od njih bila je da će Joško Gvardiol (20) postati zlatni dečko hrvatskog nogometa. Skromni i uvijek nasmijani dječak od ranih dana pokazivao je golem potencijal, a ono što je još bitnije – imao je veliku želju postati uspješan u onome što voli, a to je nogomet. Dečko sa zagrebačkih Srednjaka, tvrde nam oni koji ga poznaju, sve je u životu posvetio tome da jednoga dana zaigra pod svjetlima velikih pozornica.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista