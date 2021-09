Josip Čondrić u potrazi za novim klubom: Spreman sam i svakodnevno treniram

Josip Čondrić (28) lani je bio jedan od ponajboljih igrača ruskog Rotora. No, njegova momčad ispala je u drugu ligu i Čondrić je odlučio krenuti drugim putem.

U međuvremenu se pojavila ozbiljna ponuda iz Turske koja bi zadovoljila njegove, ne samo nogometne, apetite. No, taj posao nije realiziran. U međuvremenu su se za ovog bivšeg vratara Zagreba, Istre, Rudeša... zanimali neki hrvatski prvoligaši.

- Prijelazni rok nije donio ono što sam očekivao. Posao u Turskoj trebao je biti realiziran, no spletom okolnosti to se nije dogodilo. Trenutačno sam bez kluba, no spreman sam i svakodnevno treniram. Najvažnije mi je u ovom trenutku što prije pronaći klub kako bih imao kontinuitet branjenja. Nadam se da će se takvo što vrlo skoro dogoditi jer sam slobodan igrač - kazao je Čondrić.

Inače, Josip je lani u nekoliko kola bio proglašen najboljim vratarem u Rusiji, a gotovo cijelu sezonu bio je među našim najbolje ocijenjenim igračima u inozemstvu. U najboljim je vratarskim godinama i njegove najbolje izvedbe tek slijede, uvjeren je Čondrić.