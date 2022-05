Jose Mourinho uspio što nitko u povijesti nije: Odbit ću sve ponude, ostajem u Romi!

Četvrti veliki europski klupski finale u povijesti bio je sretan nogometašima Rome. Talijanska je momčad u finalu Konferencijske lige svladala nizozemski Feyenoord s 1:0.

Prvi je to Romin klupski naslov na europskoj sceni nakon 1961. godine kada je osvojila Kup velesajamskih gradova. Inače, posljednji trofej uopće koji je Roma osvojila je onaj iz 2008. u Talijanskom kupu. Lijepu će uspomenu Talijani ponijeti iz Tirane koja je prvi put ugostila neki europski klupski finale. Kada imate stadion koji zadovoljava određene kriterije, onda je lako naći se na europskoj nogometnoj karti.

Petorica odabranih

Također, Roma je u sezoni 1983.-1984. igrala i u finalu Kupa prvaka protiv Liverpoola, a u sezoni 1990.-1991. i u finalu Kupa Uefe s Interom. Zanimljivo, ovo je Joseu Mourinhu treće različito veliko europsko klupsko natjecanje u kojem je došao do trofeja. Uz Portugalca se takvim postignućem mogu pohvaliti još četvorica trenera: Arsène Wenger, Giovanni Trapattoni, Udo Lattek i Sven-Göran Eriksson.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS Soccer Football - Europa Conference League - Final - AS Roma v Feyenoord - Arena Kombetare, Tirana, Albania - May 25, 2022 AS Roma coach Jose Mourinho celebrates after winning the Europa Conference League REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

No, Mourinho je postao prvi trener koji je osvojio sva tri najvažnija europska klupska natjecanja, Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu. Pretposljednji trofej osvojio je 2017. kada je s Manchester Unitedom trijumfirao u Europskoj ligi. Iz te Unitedove momčadi Mourinho je sada na raspolaganju imao dvojicu igrača, Chrisa Smallinga i Henriha Mhitarjana.

Zaniolo presudio

- Nikada nisam vjerovao u čarolije. Kada dođete u finale, onda je posao napravljen. Ovo je bio momčadski ispit, koji je položen, ne trenutak inspiracije jednog igrača. Čim sam došao u Romu, znao sam što ovo natjecanje znači klubu. Ispisali smo povijest. Puno smo snage uložili u ovo natjecanje. Odbit ću svaku ponudu. Pustite glasine, ostajem trener Rome - kazao je Mourinho.

Iako je rekao da je utakmica bila ispit cijele momčadi, odlučio ju je ipak jedan igrač. S 22 godine i 37 dana, Nicolo Zaniolo postao je najmlađi talijanski nogometaš koji je postigao pogodak u finalu nekog europskog natjecanja još od 1997. godine kada je Alessandro Del Piero s 22 godine i 200 dana bio strijelac u finalu Lige prvaka. Zaniolo je u 32. minuti iskoristio lošu procjenu Traunera, kojeg je lopta preletjela, te zabio za 1:0.

Roma je osvajanjem Konferencijske lige osvojila i pet milijuna eura, a kad se tome pribroji novac od plasmana i svakog osvojenog boda, ove je sezone talijanski klub u Konferencijskoj ligi zaradio 14,6 milijuna eura, u što nije uračunat dio prihoda od TV prava te bonus za europski koeficijent. Taj novac Roma će dobiti naknadno, s time da će ukupna zarada narasti na gotovo 20 milijuna eura.

Feyenoord je neki europski trofej posljednji put osvojio 2002. kad je u finalu Kupa Uefe pobijedio dortmundsku Borussiju. A Nizozemci su sada propustili priliku da postanu jedina momčad koja je osvojila sva tri najvažnija europska klupska natjecanja.