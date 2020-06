Lionel Messi još uvijek s Barcelonom nije dogovorio potpis novog ugovora, a sadašnji mu vrijedi još godinu dana.

Ipak, sve je šokirala činjenica da je Argentinac imao klauzulu u ugovoru da na kraju ove sezone može napustiti Barcelonu i to besplatno.

S obzirom na to da je sezona već trebala završiti, on je mogao otići. No, na snazi je stanka, a ESPN piše kako je ta klauzula istekla sa zadnjim danom svibnja i kako je Messi pokazao da ne želi napustiti Barcelonu.