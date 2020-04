Još ima nade da se ove godine održi jubilarno 70. izdanje Hanžeka

Predsjednik Međunarodne atletske federacije Sebastian Coe nada se da će se spasiti barem dio atletske sezone na otvorenom, te da bi u razdoblju od kolovoza do listopada mogli biti održani atletski mitinzi.

"Stanje sa pandemijom koronavirusa se razlikuje od zemlje do zemlje i ako bude moguće želimo da od kolovoza do listopada imamo atletske mitinge koji bi natjecateljima pružili sliku u kakvoj su formi nakon što je sezona prekinuta zbog koronavirusa. Također, to bi pomoglo atletičarima i nacionalnim savezima da počnu planirati aktivnosti za sljedeću godinu, kada nas očekuju OI u Tokiju", kazao je u petak Sebastian Coe.

To znači da još uvijek ima nade da se 15. rujna u Zagrebu održi jubilarno 70. izdanje Hanžekovićevog memorijala, koji je jedan od najdugovječnijih atletskih mitinga u svijetu.

Zbog koronavirusa odgođena su brojna atletska natjecanja, uključujući i mitinge Dijamantne lige u Dohi, Šangaju, Stockholmu, Napulju i Rabatu.