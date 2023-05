Jokić odveo Denver u konferencijski finale, Boston izborio sedmu

Košarkaši Denver Nuggetsa izborili su plasman u finale doigravanja Zapadne konferencije NBA lige nakon što su na gostovanju pobijedili Phoenix Sunse sa 125-100 i u seriji na četiri pobjede slavili sa 4-2.

Bila je to uvjerljiva predstava Nuggetsa predvođenih sjajnim Nikolom Jokićem koji je upisao novi "triple double", ovoga puta 32 koša, 12 asistencija i 10 skokova.

Utakmica je bila izjednačena tek do završnice prve četvrtine kada su gosti napravili seriju 23-2 i pobjegli na 44-26 i više nisu ispuštali prednost. Na poluvremenu su imali +30 (81-51), a na ulazu u posljednju četvrtinu još uvijek velikih 103-76.

"Kada se kvalitetno branimo, kada skačemo, kada trčimo, dijelimo loptu, vjerujem da smo najbolja momčad u NBA. Večeras smo to i pokazali," kazao je trener Denvera Michael Malone za ESPN.

Jokić je ponovo bio prvo ime utakmice, ubacio je 13 od 18 šuteva, te dodao 12 asistencija i 10 skokova. Bio je to njegov četvrti triple-double u 11 utakmica doigravanja ove sezone.

"Znali smo što možemo očekivati. Razmišljali smo kao igramo kod kuće, bilo je važno biti agresivan, natjerati ih na teške šuteve i mislim da smo uspjeli," poručio je srpski košarkaš.

Jamal Murray je dodao 26 koševa, a Kentavious Caldwell-Pope 21 koš uz pet skokova. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Cameron Payne sa 31 košem i sedam trica, te Kevin Durant sa 23 koša i po pet skokova i asistencija. Međutim, Devin Booker je ostao na samo 12 koševa uz osam asistencija.

Sunsi su tako drugu sezonu u nizu zapeli u konferencijskom polufinalu u sedmoj utakmici. Lani ih je dobio Dallas sa 123-90.

"Teško se te dvije utakmice mogu usporediti. Međutim, obje su donijele loše osjećaje," kazao je trener poraženog sastava Monty Williams.

Ovo je peti put da su Nuggetsi došli do ove faze NBA doigravanja, a do sada nikada nisu slavili u konferencijskom finalu. Posljednja tri puta gubili su od LA Lakersa, koji će im možda i ovoga puta biti na putu do velikog finala. Lakersi naime vode 3-2 protiv Golden State Warriorsa.

U drugom susretu večeri Boston je na gostovanju pobijedio Philadelphia 76erse sa 95-86 i u seriji na četiri pobjede izjednačio na 3-3. Odlučujuća, sedma utakmica je 14. svibnja u Bostonu.

"Sedma utakmica ? Tko ne voli sedmu utakmicu," kazao je sa smiješkom najbolji igrač Bostona Jayson Tatum.

"Bitno je samo da smo pobijedili," dodao je.

Tatum je prve tri četvrtine bio očajan i taj dio igre je završio sa samo tri koša uz šut 1-13.

Međutim, usprkos slaboj predstavi svoje najveće zvijezde koji je do poluvremena imao šut 0-10, Boston je imao +16 u drugoj četvrtini, ali onda stao dozvolivši Sixersima povratak u susret. Domaćin je stigao do vodstva od pet razlike (71-66). Srećom, po Celticse tada se pojavio Tatum i sa 16 koševa u posljednjoj četvrtini nosio je goste do pobjede.

"Stalno sam gledao na vrijeme. Imam vremena, imam vremena da nešto promijenim. Vjerovao sam u to cijelo vrijeme," otkrio je. Utakmicu je završio sa 19 koševa i 5-21 šutom iz igre, pri čemu je trice gađao 4-11. Marcus Smart je bio najbolji strijelac Bostona sa 22 koša, te po sedam asistencija i skokova, dok je Jaylen Brown dodao 17 koševa.

"Morali smo inzistirati, unatoč poteškoćama, lošim trenucima, jer utakmica dugo traje. Srećom, imam sjajne suigrače koji su izdržali. Svatko od nas je utjecao na utakmicu. I bitno je samo da smo pobijedili to," kazao je Tatum.

Kod Sixersa Joel Embiid je zabio 26 koševa uz 10 skokova, a 26 koševa ubacio je i Tyrese Maxey.

Pobjednik sedme utakmice između Bostona i Sixersa u finalu Istoka igrat će protiv boljeg iz ogleda Miami - New York u kojem Miami vodi sa 3-2.