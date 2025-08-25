Jeličić: Hajduk se objavom narugao s našim sucem, a jedan igrač je kao iz partizanskih filmova

Aktualne teme u Super Sport HNL-u večeras su u emisiji Studio HNL na Max Sportu komentirali stručni komentatori Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

Prvi je na redu bio derbi Osijeka i Hajduka kojeg su gosti na Opus Areni dobili 0:2.

- Želim čuti drage kolege što se događa u ‘debilendu‘ društvenih mreža i komentara. Smjenjuju li Garciju, treba li Marka prodati, ima li anketica kakva? U 10 dana od neznalica do fenomena, titula je naša i slično... To je opet taj Apsurdistan, stanje uma kakvo je, međutim trener Garcia stalno ponavlja što je momčad, i ja stalno ponavljam, i stalno ću ponavljati - rekao je Jeličić.

- Ono što mi nije drago je tretman prema sucu Pavlešiću, on je mlad i talentiran. Nije svirao nekoliko prekršaja, Hasić još uvijek visi na Livaji, ali ono što je Hajduk napravio s objavom je ruganje. Znam da tamo ima puno zaposlenih u PR-u i da imaju puno vremena, neka oni biraju tko će suditi, da to bude netko tko njima odgovara. Ovako veliki klub ne reagira, pogotovo nakon pobjede u derbiju, četiri pobjede u četiri utakmice, odličnog starta... To mi se ne sviđa - smatra Jeličić.

- Omerović je imao 36 izgubljenih posjeda. On mene podsjeća na one u partizanskim filmovima, oni prvi kad krene u juriš i ubiju ga u 4. minuti. Tako svaki put uzme loptu, a trojica-četvorica ispred njega. U redu je imati hrabrost, ali ne možeš u dribling kroz trojicu svaki put. Glava mu je stalno dolje, treba mu staviti Schantzov ovratnik da progleda. Kako god primi, k‘o kamikaza. Mora se naučiti igrati nogomet - poručio je Omeroviću.