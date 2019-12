Jelena s loptom vidjelo 19 milijuna ljudi, jednu stvar nitko nije očekivao

Posljednjih nekoliko dana internetom kruži snimka jelena koji igra nogomet. Video je u dva dan vidjelo 19 milijuna ljudi.

Jelen je rogovima počeo gurati loptu te je uspio ubaciti u gol. Ono što je uslijedilo iznenadilo snimatelja koji je video morao podijeliti na internetu.

Snimka je ubrzo postala hit, a što se dogodilo nakon pogotka najbolje da pogledate u videu:

Nothing to see here. Just a deer scoring a goal and then celebratingpic.twitter.com/4tS5dm9BI4