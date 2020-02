Jedan od najboljih Dinamovih igrača i dalje ucjenjuje? Još nije produljio ugovor

Znali su suparnički igrači pritisnuti Dinamo, igrati jaki presing, ali rijetko su kada plavi doživjeli takav pritisak pod kakvim su bili jučer nakon navale djece iz Osnovne škole Jordanovac.

Kadzior, Moro, Gvardiol, Kulenović, Majer, Ivanušec, Theophile i Đira posjetili su tu školu smještenu malo sjevernije od maksimirskog stadiona u sklopu kampanje “Fair-play na tribinama” i premijerno predstavili slikovnicu i bojanku za djecu na temu pozitivnog ponašanja na nogometnoj utakmici. Lovili su klinci igrače na igralištu, tražili ih autograme, fotografije, zastavice i bojanke.

U najvećem se škripcu u jednom trenutku našao Joško Gvardiol kad je počeo dijeliti ulaznice za današnju utakmicu u 17.30 sati, derbi Dinamo – Rijeka u Maksimiru. No, plavi su se ipak nekako izvukli iz tog klinča i nije im nimalo teško palo druženje s djecom, dapače.

– Ovo je pravo zadovoljstvo, i ja sam još ne tako davno bio kao i ta djeca, i meni je Dinamo bio sve – kazao je Sandro Kulenović.

No, plavi se sad okreću derbijima, dolazi im Rijeka, a potom idu u Split Hajduku. Za te je dvoboje spreman i Kevin Theophile-Catherine, francuski stoper čiji je ostanak u Dinamu i dalje upitan. Dinamo mu nudi novi ugovor, no on ga još nije odlučio potpisati.

– Razgovaramo i vidjet ćemo što će biti, zasad ništa drugo ne mogu reći – kaže Theophile.

No, želite li ostati?

– Ovdje sam sretan i dobro mi je, no ne ovisi to samo o mojim željama... Nogomet je takav, ostanete ili odete.

>> Pogledajte video: BBB dobili bitku, na Valenentinovo vraćeno ime Dinamo

Dinamo vas želi zadržati, za nove europske ispite potreban mu je iskusan igrač.

– Ni jedan igrač nije važniji od drugoga, uvijek je najvažnija momčad.

Biste li bili razočarani da Dinamo ne pristane na vaše uvjete?

– Razlog što još nisam potpisao ugovor nije duljina ponuđenog ugovora, puno je u tome stvari i detalja, tako da ćemo vidjeti. Pustimo glasine.

Je li vam Dinamo postavio nekakav rok do kojeg biste se trebali odlučiti o novom ugovoru?

– Nije, nemam nikakav rok. Razgovaramo i vidjet ćemo što će biti, u nogometu je tako, važan je klub, a igrači dolaze i odlaze. Trenutačno nema nikakvih novosti po tom pitanju – kazao je Theophile koji dugo nije bio dostupan medijima.

Stoga, morali smo ga pitati i o onoj zadnjoj sekundi utakmice protiv Šahtara i nepotrebnom jedanaestercu zbog čega je Dinamo ostao bez europskog proljeća.

– Njihov je vratar bio iza mene, vidio sam da me želi odgurnuti i reagirao sam jednim lošim refleksom. Dogodi se to u nogometu, ali ne volim se vraćati u prošlost iako će me ljudi na to uvijek podsjećati i o tome bi se moglo razgovarati cijeli dan. Nisam zbog toga ni lošiji ni bolji igrač, jednostavno se tako dogodilo.

Pred vama su sad dvije velike utakmice u HNL-u.

– Ne treba puno pričati o utakmici s Hajdukom. Pred nama je prvo Rijeka, ima dobru momčad i na to ćemo se fokusirati, no ne treba ni o tome previše pričati, govori se na terenu – kazao je Theophile.

U porazu na Rujevici od Rijeke u Kupu nije bilo Luke Ivanušeca.

– Sve je u redu, spreman sam, a hoću li igrati ovisi o treneru. Sigurno su nam Riječani nešto dužni nakon poraza u Kupu, bit će to teška utakmica. Samo se nadam da će biti dosta gledatelja. Gledao sam utakmicu na Rujevici, uvjeti nisu bili normalni iako nam to nije opravdanje. Sad ćemo im se odužiti. Dobro smo radili, sad imamo više vremena za treninge jer igramo samo u HNL-u, a nakon Osijeka imali smo i dva malo teža treninga – kazao je Luka Ivanušec koji bi trebao postati i nositelj Dinamove igre, pogotovu na ljeto odu li igrači kao što su Livaković, Petković, Oršić... Jeste li spremni za takvu ulogu?

– Vidjet ćemo, priče o odlascima igrača posao su nekih drugih ljudi, a ne moj. A ja sam spreman dokazivati se svaki dan.