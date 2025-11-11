Naši Portali
TENIS NA PREKRETNICI

Javio se ujak Rafe Nadala, predložio je uvođenje revolucionarnog poteza koji bi promijenio sve

VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
11.11.2025.
u 10:48

Toni Nadal, ujak i bivši trener španjolskog tenisača Rafaela Nadala, i dalje je zagovornik revolucije u ključnom dijelu opreme u vrhunskom tenisu, te je iznio svoju ideju o smanjenju veličine reketa

"To bi poboljšalo zabavnu vrijednost sporta, za koji vjeruje da je postao igra "tko jače udara. Mnogi se možda ne slažu, ali glavni problem'je što loptica putuje sve brže i brže. Ozljede nisu uzrokovane brojem odigranih mečeva, već intenzitetom i snagom udaraca. Taktički igrači poput Federica Corije ili Gastona Gaudija gotovo su nestali", rekao je Nadal u intervjuu za talijanske novine Gazzetta dello Sport.

Upozorio je da moderni tenis ovisi o tome tko jače udara, a česte promjene smjera kako bi se presrela loptica i udarila je punom snagom štete tijelu. To je, vjeruje, obično uzrok ozljeda, te bi stoga  manji reketi bili dobro rješenje.

"U drugim sportovima već su promijenili pravila kako bi povećali doživljaj i stvorili spektakl. Imamo evoluciju nogometa, postupni razvoj tog sporta, kada su nakon Svjetskog prvenstva 1990. u Italiji uvedena pravila koja su, između ostalog, zabranjivala vratarima hvatanje lopte nakon dodavanja suigrača nogom, tri boda za pobjedu, što je dovelo do napadačkije igre, te crvene kartone i isključenje nakon dva žuta kartona.To je dovelo do ogromne evolucije nogometa, jer se prije, na primjer, stalno moglo faulirati Maradonu, na primjer, bez posljedica“, kazao je Toni Nadal.

Po njegovom mišljenju, međutim, svjetske teniske vlasti neće se odlučiti na radikalne promjene, jer ih uglavnom zanimaju najbolji igrači. Toni je nakraju spomenuo i zašto njegov nećak Rafael nikada nije osvojio završni turnir.

„Prije svega, zato što se finale nikada nije igralo na zemljanim terenima. Ali ozbiljno, Rafael je uvijek dobro igrao na svakoj podlozi, ali gotovo uvijek je sezonu završavao vrlo fizički iscrpljen.
Ključne riječi
tenis Rafael Nadal Toni Nadal

