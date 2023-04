Jakirović: Što da zamjerim svojim igračima? Pa oni se bore za goli život

Nogometaši Gorice nastavili su pozitivan niz rezultata u HNL-u i u 30. kolu u kojem su na svom terenu svladali Rijeku sa 1-0 (0-0) i s ta tri boda pobjegli s posljednjeg mjesta na ljestvici. Strijelac pogotka vrijednog treće uzastopne pobjede bio je Kristian Fućak (63). Možda i ključni trenutak susreta dogodio se u 37. minuti kada je Krizmanić neopreznim startom u svom kaznenom prostoru udario po nogama najboljeg strijelca Rijeke Frigana koji je potom ostao i ležati na travnjaku.

No, glavni sudac Čulina nije procijenio kako se radi o prekršaju za najstrožu kaznu, a skandalozno je kako mu VAR sudac Zebec nije ukazao na propust pa je Rijeka ostala uskraćena za očiti 11-erac.

- Fućak je prekrasno zabio i od tog momenta utakmica se više nije ni igrala. Svojim igračima ne zamjeram, bore se za goli život, ali mi smo morali pokazati više želje pogotovo kada smo radili zamjene. Imao je Frigan udarac pored stative, ne znam ni gdje je prošla. Ali to danas nije bilo dovoljno da bi pobijedili. Možda smo mogli uzeti bod - izjavio je nakon poraza trener Rijeke Sergej Jakirović.

- Nismo željeli ništa riskirati s Dilaverom. On je htio stisnuti zube, ali jednostavno možda bi ga izgubili na duže vrijeme. Tako da ćemo pokušati napraviti sve da ga osposobimo za četvrtak za Lokomotivu. To je ekipa koja se želi nadigravati, puno je mladih, bezobraznih igrača željnih dokazivanja. Hodža je dobio treći žuti karton, još neki igrači imaju po dva žuta kartona. No, imamo dovoljno igrača i tko god uđe će vjerujem pružiti sve od sebe.