Izvršni odbor MOO-a u sljedeća četiri tjedna odlučuje o sudbini OI u Tokiju

U nedjelju je održan izvanredni sastanak Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) na kojem je zaključeno da će u sljedeća četiri tjedan biti donijeta konačna odluka o sudbini Olimpijskih igara u Tokiju, a među mogućim scenarijima prvi se put spominje odgoda, dok je utvrđeno kako otkazivanje Igara ne dolazi u obzir.

"Scenariji se odnose na promjene postojećeg operativnog plana o provedbi Igara s početkom 24. srpnja 2020., što uključuje i moguću promjenu datuma održavanja. To je korak koji će nam omogućiti bolji uvid u promjene zdravstvenog stanja širom svijeta i u Japanu, koje se vrlo brzo mijenjaju. To će biti osnova za najbolju odluku u interesu sportaša i svih ostalih koji su u to uključeni", stoji u priopćenju MOO-a nakon izvanrednog sastanka Izvršnog odbora u kojem se ističe kako su ovi zaključci potaknuti brzim promjenama u borbi s pandemijom koronavirusom.

Članovi IO MOO-a svjesni su da u Japanu postoje značajni pomaci u borbi sa širenjem bolesti COVID-19, što može osnažiti vjeru MOO-a da se uz pomoć japanskih domaćina i uz određena sigurnosna ograničenja mogu organizirati Olimpijske igre u Japanu, poštujući ustanovljene principe očuvanja zdravlja svih uključenih. S druge strane, MOO je svjestan dramatičnog povećanja broja oboljelih u drugim državama na raznim kontinentima, što je članove IO-a navelo na zaključak da se mora napraviti sljedeći korak u planiranju mogućih scenarija.

Spomenuti su i neki od mnogih problema s kojima se olimpijski čelnici mogu susresti u slučaju odgode Igara za neki drugi datum, kao što su nedostupnost nekolicine važnih borilišta u novom terminu, više milijuna rezerviranih noćenja u hotelima koje je teško mijenjati te prilagodba kalendara natjecanja za 33 sporta.

"MOO će u punoj suradnji i partnerstvu s Organizacijskim odborom OI Tokio 2020., japanskim vlastima i gradskim čelnicima Tokija, započeti detaljnu diskusiju kako bi se dovršila procjena naglih promjena globalnog zdravstvenog stanja i njegovog utjecaja na Olimpijske igre, uključujući i scenarij odgode. MOO je uvjeren da će dovršiti proces konzultacija u sljedeća četiri tjedna i iznimno cijeni solidarnost i partnerstvo nacionalnih olimpijskih odbora te međunarodnih federacija u podržavanju sportaša i adaptaciji plana za Igre", stoji u priopćenju.

Članovi Izvršnog odbora MOO-a su naglasili da otkazivanje OI Tokio 2020. ne bi dovelo do rješavanja bilo kojeg problema niti bi ikome pomoglo te se ono niti ne razmatra.

Nakon sastanka Izvršnog odbora predsjednik MOO-a Thomas Bach poslao je otvoreno pismo svjetskoj zajednici sportaša u kojem je objasnio pristup MOO-a u rješavanju nastale situacije oko Igara koje su bile predviđene za održavanje od 24. srpnja do 9. kolovoza te Paraolimpijskih igara koje su na rasporedu od 25. kolovoza do 9. rujna.

"Ljudski životi su važniji od bilo čega, uključujući i održavanje Igara. Naš je glavni princip zaštita zdravlja svih koji su uključeni i doprinos zaustavljanju širenja bolesti. Želim, a na tome svi radimo, da se ostvare sva nadanja mnogobrojnih sportaša, nacionalnih olimpijskih odbora i međunarodnih federacija sa svih pet kontinenata: da će nas na kraju ovog mračnog tunela kroz koji svi zajedno prolazimo, a ne znamo koliko je dugačak, dočekati olimpijski plamen", istaknuo je Bach.