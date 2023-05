Izbornik Tomas: Imamo više kandidata za medalje nego prije

Domaćin ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u te-kvon-dou, koje počinje u ponedjeljak, je Baku. U azerbajdžansku prijestolnicu stiglo je nešto manje od 1000 sportaša i sportašica iz 144 zemalja svijeta a najbolje hrvatske tekvondaše i tekvondašice, sa svojim trenerskim timom, predvodi izbornik Toni Tomas.

A njega smo priupitali s koliko je optimizma doputovao na ovu svjetsku smotru koja će se održati u gradu u kojem je Hrvatska, prije devet godina, osvojila šest europskih medalja.

- Ja uvijek putujem s najvećom količinom optimizma. Ovaj put možda nemamo "dužinu klupe", dakle širinu, kao u Manchester 2019. ali sada imamo više sportaša koji su spremni na veće domete.

Što bi za njega kao glavnog trenera reprezentacije bio domet s kojim bi se zadovoljan vratio kući?

- Zadovoljstvo bi bilo da oni sportaši, s kojima računamo za olimpijski nastup, imaju dobar nastup na SP-u koji bi ih zadržao u utrci za Pariz.

Koliko je takvih sportaša i sportašica?

- Takvih je pet, pet cura i dva momka. Od njih sedam četvero možda i petero koji mogu otići do kraja. Dakako, to se neće dogoditi, mora se poklopiti i dan, no imamo bolji vrh nego prije.

Preko rang lista najviše je moguće kvalificirati osam sportaša, četiri tekvondaša i četiri tekvondašice, no to nikad nikome nije pošlo za rukom a najviše su dosad izborili Korejci, šest viza.

Osvajača olimpijske bronce i bivšeg europskog prvaka Tonija Kanaeta ovdje neće biti jer se nije uspio oporaviti od ozljede i operacije.

- On se će pokušati probiti na Olimpijske igre kroz europske kvalifikacije u Berlinu.

Na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Meksiku, Hrvatska je osvojila jedno zlato (Lena Stojković) i jednu broncu (Ivana Duvančić) a imali smo čak sedam borbi za medalju što govori da smo bili visoko konkurentni.

- Mene ovdje jedino zanima tko će ostati u igri za Olimpijske igre a moja je želja da imamo pet kandidata. Imamo kvalitetu da to i postignemo. Od svih olimpijskih sportova mi smo na svjetskim i europskim prvenstvima osvojili najviše medalja, a na Olimpijskim igrama te-kvon-do je drugi, s atletikom i tenisom, a iza prvoplasiranog veslanja. Radimo da budemo najtrofejniji i na Olimpijskim igrama.

Što nam govori to da smo, do ozljede Ivane Duvančić dan prije puta za Baku, bili jedna od samo 15 zemalja, od njih 144 ukupno, koje su imale prijavljene reprezentante u svih 16 kategorija?

- To više govori o ljudskim pravima nego o širini kvalitete. To govori o hrvatskoj demokraciji.

Na vječnoj medaljaškoj listi Hrvatska je 18. zemlja svijeta. U tom poretku, zbog jednog zlata više, Srbija je ispred nas no kada bi se gledao ukupni broj medalja Hrvatska ih ima 26, duplo više od Srbije (13) i u tom poretku zauzima čak 14. mjesto.

- Nama se medalje broje od 1993., što je značajan hendikep, a većini ostalih zemalja koje su ispred nas od 1973. i prvog Svjetskog prvenstva.

S obzirom na to da njenu klasu i status olimpijske pobjednice (i europske prvakinje) nije li pomalo začudno što Matea Jelić još nema svjetsku medalju?

- Matea je tri puta izgubila u borbi za medalju, u tri četvrtfinala. Do medalje možeš samo ako si u stopostotnoj formi, ako nisi onda to ne ide. No, ne bih se čudio da na ovom SP-u bude zlatna jer ona to ima u sebi.

Hrvatska je uspješnija u ženskom nego u muškom te-kvon-dou. Naše tekvondašice uspješnije su čak i od Korejki, sportašica iz postojbine ovog borilačkog sporta.

- Naše cure su bolje od Korejki, a Južna Koreja ima samo u Seulu 6000 klubova a mi u cijeloj Hrvatskoj samo 120. U Južnoj Koreji je to nacionalni sport, nematerijalna kulturna baština. Cijela država je stala iz toga i interes je da budu uspješni. Dakako, da u to vrijeme nisu imali dopredsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora, a imali su i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, i jakog olimpijskog sponzora u Samsungu, te-kvon-do možda nikad ne bi postao olimpijski sport.

Srpski primjer sličan je hrvatskom, možda i intenzivniji kada je u pitanju oslonjenost na jedan klub a to beogradski Galeb.

- Njihov trener Dragan Jović je istinski entuzijast. Budi se i ide spavati misleći na te-kvon-do a i sanja te-kvon-do. Njihovi uspjesi su isto produkt velikog entuzijazma no mi trebamo težiti da uspjesi reprezentacije budu produkt sustava a ne kluba.

Nažalost, večer prije puta, Ivana Duvančić, brončana s prošlogodišnjeg SP-a, slomila je šaku pa smo ostali bez jedne kandidatkinje za odličje no tu je njena sestra blizankinja Bruna, tu su Nika Karabatić, Doris Pole, Matea Jelić i Nika Klepac a među dečkima Ivan Šapina, Paško Božić i Marko Golubić koji je na posljednjem EP-u i SP-u gubio u borbama za medalju.

Po kategorijama, Hrvatsku će na ovom Prvenstvu predstavljati: tekvondašice: 46 kg: Lena Stojković, 49 kg: Brun Duvančić, 53 kg. Nika Karabatić, 62 kg: Ivana Arelić, 67 kg Doris Pole, 73 kg: Matea Jelić, preko 73 kg: Nika Klepac; tekvondaši: 54 kg: Josip Teskera, 58 kg: Jan Flegar, 63 kg: Lovre Brečić, 68 kg: Matija Črep, 74 kg: Marko Golubić, 80 kg: Matej Nikolić, 87 kg: Ivan Šapina, preko 87 kg: Paško Božić.