Ivković: Malo smo pretjerali s hvaljenjem HNL-a, a Bjelica se ispuhao kao balon

Hrvatski trener Tomislav Ivković prokomentirao je ispadanje Osijeka i Rijeke iz Europe u emisiji Stadion na HRT-u, a dotaknuo se i nekih drugih tema.

“Prošle sezone hrvatsku nogometnu ligu dizali smo u nebo, hvalili je, ali nažalost, na početku ove sezone ispali su Rijeka i Osijek. Dinamo je prošao, Rijeka je imala teškog protivnika, ali ispadanje Osijeka od momčadi iz Kazahstana, koja se bori za ostanak u kazahstanskoj ligi, nikako ne služi imidžu HNL-a”, započeo je Ivković pa nastavio:

“Malo smo pretjerali s hvalospjevima s HNL-om koji je bio više interesantan nego kvalitetan. Što se tiče europskih rezultata ove sezone, Osijek je sigurno najveće negativno iznenađenje. Koji je razlog tome, teško je reći nama koji smo “vani”, sigurno ljudi u klubu znaju koji je razlog.”

Pričao je Ivković i o temi Nenada Bjelice, trenera NK Osijeka čiji navijači nakon ispadanja od Kizilžara traže Bjeličinu ostavku.

“Čini mi se da se Bjelica malo ispuhao kao balon i da više nema onu energiju ni snagu da izvuče i bude unutra 110 posto kao što je bio prije i da se to sad sve osjeti na ekipi Osijeka, na igračima. To stanje je čudno, nije da igrači neće, ali nedostaje one opuštenosti, agresivnosti i i borbenosti, a najviše fali igre i onda se dogodi da su već u prvom kolu ispali”, zaključio je Ivković