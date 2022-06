Ivica Obrvan još dvije godine trener PPD Zagreba

Rukometni klub Prvo plinarsko društvo Zagreb i trener Ivica Obrvan potpisali su u utorak ugovor o nastavku suradnje, priopćio je zagrebački klub.

S jednim od najtrofejnijih hrvatskih trenera ugovor je potpisan na naredne dvije godine, odnosno do ljeta 2024. godine.

"Veliko mi je zadovoljstvo da smo i službeno potpisali ugovor o nastavku suradnje, iako je isti bio dogovoren već unatrag par mjeseci. Rezultati trenera Obrvana u svim klubovima i reprezentacijama u kojima je radio govore puno o njemu i njegovim kvalitetama. Svoju trenersku klasu potvrdio je i kod nas. Došao je prošle godine u jednom vrlo nezahvalnom trenutku, u vrlo turbulentnom vremenu u kojemu smo mi imali jedan nevjerojatno negativan niz. To se posebice odnosi na naš nastup u Ligi prvaka, a on je ubrzo nakon svog dolaska, u jednom izuzetno kratkom periodu, konsolidirao našu momčad i osvojio kup i prvenstvo. Što se tiče ove sezone, valja reći kako je trener Obrvan napravio jedan ozbiljan iskorak na međunarodnom planu. Prvo smo igrali finale SEHA lige, gdje smo na jedan vrlo nesretan način poraženi od mađarskog Veszprema, a potom smo gotovo jednako nesretno, nakon grubih sudačkih grešaka, poraženi u Montpellieru i Skoplju u Ligi prvaka te smo na koncu završili natjecanje u skupini", kazao je direktor kluba Vedran Šupuković.

Obrvan je u rukometnom klubu Zagreb proveo dobar dio svoje i igračke, ali i trenerske karijere.

"Iza nas je turbulentna sezona koju smo na kraju uspješno priveli svi skupa kraju. Vjerujem da na impulsima uspješno završene sezone možemo nastaviti graditi narednu sezonu. Cilj je na domaćem planu nastaviti gdje smo stali, pritom profilirati nekolicinu mlađih igrača, ali i u Ligi prvaka nastaviti igrati prepoznatljivi rukomet. Trener ne smije obećati rezultat, ali ono što jamčim da ćemo ja i moj stručni stožer nastaviti biti maksimalno fokusirani i da ćemo dati sve od sebe da naš klub postigne čim bolji rezultat i u Europi", kazao je Obrvan.