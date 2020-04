Kostelić otvoreno o svom ocu, o glasinama da ga je kao dijete uz Janicu maltretirao

Ivica Kostelić, naš proslavljeni skijaš koji je karijeru okrunio Velikim kristalnim globusom 2011. godine i uz čak četiri srebrne olimpijske medalje, gostovao je u novom podcastu Sportkluba i uz voditelja Gorna Stojanovića prošao niz zanimljivih tema.

Zabranjenih pritom doista nije bilo, pa se Kostelić u razgovoru dužem od 90 minuta osvrnuo na optužbe da je Ante Kostelić Janicu i njega odgajao u spartanskome duhu.

- Treba pogledati cijeli kontekst, odakle smo potekli. Vi si uzmete da su to nekakvi ljudi koji su si zadali za cilj da budu najbolji na svijetu bez novca i bez snijega. U tom kontekstu morate shvatiti da u svakom slučaju to neće biti običan put, jer dvije stvari koje vam trebaju da biste stvorili skijaša su snijeg i novac.

U tom improziviranju, plus rat je na leđima, mi smo morali naći načina da budemo konkurentni bez tih resursa. Tu dolazi do mnogih situacija koje izgledaju spartanski. Nismo mogli spavati u hotelima nego u prirodi - kazao je Ivica i nastavio:

Osim što nemate snijega i novaca, dolazite iz male nacije gdje se natječete protiv velikih nacija koje imaju uhodane sustave, snijeg, tehnološki know-how. Vi te sustave možete pobijediti isključivo na drugi način. A taj način od vas zahtijeva veću žrtvu.

To žrtvovanje... ono je u sportu prije ili kasnije neminovno. Ako ste sportaš, žrtvovali ste karijeru nuklearnog-fizičara, na primjer.

Mi smo svaku večer odlazili u krevet u 9 sati navečer, to je trajalo do kraja karijere. To ima sasvim praktični razlog, sportaš mora spavati više od 8 sati dnevno noću, a najbolje bi bilo deset. Sati prije ponoći vrijede više od sati nakon ponoći.

Isti takav praktičan razlog ima i kupanje u potocima. Nismo imali novaca za ledene kupke kao konkurenti, umjesto njih smo se išli kupati u potok. U tome nema apsolutno ništa spartansko. Da smo imali novaca izbjegli bismo to sve.

Nama to ništa nije bilo strano i zbog načina života na Mljetu i kao mali sam se znao snalaziti u šumi.

To je prešlo u priču da nas je stari maltretirao, njega je to i osobno pogodilo, zbog čega mi je žao. Tim više jer mislim da je stav od starog na treningu dosta štreberski. Stvarno smo se jako pridržavali teorije sportskog treninga - kazao je.

