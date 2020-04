PRISJETIO SE

Ivanišević otkrio kako mu je Jovo vicevima pomogao da osvoji Wimbledon

- U svlačionici nisam bio najbolje volje jer sam gubio 1:2 u setovima, kad je ušao Jovo Savić, sparing-partner sestara Williams i počeo pričati viceve. U tih sat vremena ja sam umirao od smijeha, zaboravio i na Henmana, kišu, Wimbledon... Opustio me i onda sam znao da je to - to - rekao je Ivanišević