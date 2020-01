Ivana Habazin vratila se sa šljivom: Amerikanka nije ništa posebno...

Kako je u Hrvatskoj biti sportašica koja je upravo izgubila najveću borbu svoje karijere najbolje će vam reći naša najbolja boksačica Ivana Habazin. Prigodom povratka iz Atlantic Cityja, gdje se borila za naslov svjetske prvakinje, 30-godišnju Zlatarčanku dočekali su članovi obitelji i bliski prijatelji i samo jedan predstavnik medija - autor teksta kojeg upravo čitate.

- Tako vam je to, naš svijet voli samo pobjednike - ustvrdila je Ivanina ponajbolja prijateljica Danijela Ratković, žena koju boksačica zove "drugom mamom".

A Danijela je dočekala Ivanu u društvu sa Ivaninom pravom mamom Đurđicom i za njih emotivan je trenutak bio kada je Ivana izašla sa sunčanim naočalama, koje prikrivaju podljev ispod lijevog oka, na račun čega se i sama našalila:

- Čujem, pitaju se ljudi "je li ovo ona boksačica Habazin". Pa tko bi još u zimsko doba nosio sunčane naočale nego neka boksačica.

No, podljev će proći a dobar dojam koji je Ivana ostavila u okršaju s boksačicom etiketiranom "najvećom svih vremena" trajat će puno duže.

- Skidam joj kapu za rezultate i svaka joj čast no nije ona ništa posebno nego ja nisam bila dobra koliko sam bila na pripremama i sparinzima. Trebalo je biti puno bolje ali nije zbog određenih situacija uoči borbe, čak i par sati prije same borbe, no kao i uvijek u mom slučaju nikad ništa nije normalno.

Solidan otpor, uz poraz na bodove, protiv dvostruke olimpijske pobjednice i svjetske rekorderke po brzini osvajanja naslova svjetske prvakinje u tri različite kategorije, ipak bi trebao biti neki kapital. Uostalom i sama Claressa Shields je kazala da Ivana protiv nekih drugih boksačica, u nekoj drugoj federaciji, može postati svjetska prvakinja.

- Ja samo razmišljam o tome što će se dogoditi u naredna tri tjedna. Vraćam se u Ameriku već za tri dana jer slijede pregovori. Možda ovaj poraz sadrži i nešto dobro za mene jer će se otvoriti neke nove opcije, zapravo već jesu, i ako se to realizira više neću biti B strana. A tada se više neću nalaziti u ovakvim situacijama iz kojih ne možeš napraviti ništa.

Koliko je Ivana bila svijesna da iza Shields stoji veliki poslovni interes koji vodi prema unakrsnoj borbi sa UFC prvakinjom Amandom Nunes a to bi značilo puno veće novce nego ove koje sada zarađuje?

- Kada imaš mašineriju onda se ne moraš zamarati sa stvarima s kojima moram ja. No, nemam ja pravog izgovora jer ona je radila sve što inače radi, a ja nisam napravila niti pola onoga što sam mogla. U životu nisam imala toliku tremu. Dan prije meča dosta sam bila nervozna u tom isčekivanju, no kada sam ušla u svlačionicu a potom i u ring bila sam usredotočena. Nažalost, svoj plan nisam uspjela sprovesti.

Kaže da protivnicu nakon borbe nije vidjela, ali su se zato s njom sreli i slikali njeni treneri James Ali Bashir i Steve Uspher Chambers. Smeta li ju to, posebice ako se zna da je Claressin brat taj koji je Bashira teško ozlijedio?

- Ne, ne smeta me. Briga me. Neka svatko radi što želi.

Ostaje li oko nje isti tim?

- Vidjet ćemo, sve je moguće.

Čemu tako žuran povratak u SAD?

- Dogovara se posao, a zainteresirana su dva promotora. Neke stvari dosad nisu bile dobre i ne želim ih ponoviti u preostale dvije godine koliko se planiram još boriti. Ako se stvari poslože, ako zdravlje bude dobro, vjerojatno ću se vratiti u velter jer ipak je to moja kategorija.