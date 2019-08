Ivana otkrila koliko joj ova borba znači, a suparnica kaže: Uništit ću te!

Claressa Shields i Ivana Habazin odradile su službenu konferenciju za medije pred meč za svjetski naslov koji će 5. listopada odraditi u američkom Flintu.

– Trenutno sam u fazi karijere gdje ovo može biti moja posljednja prilika da napravim nešto veliko i da promijenim svoj život. Tako da ovo za mene nje samo borba za titulu, doslovno se borim za život. Kad imaš samo jednu priliku, a nevjerojatno si gladan, sve je moguće. Znam da će je biti teško savladati u njenom gradu na bodova - rekla je Ivana i dodala:

- Ona je najavila kako će me nokautirati i bolje je za nju da u tome uspije. Ako me ne nokautira, može biti sigurna da ću ja nokautirati nju. Znam da sam autsajderica u očima javnosti, ali odgovara mi ta uloga. Idem po naslov.

Ivanu čeka meč protiv boksačice koja ima priliku objediniti tri svjetske titule.

– Razumijem kako je Ivana došla pobijediti me, no nije joj dobro doći sa stavom kako će ovo biti šetnja kroz park. Sviđa mi se ovaj izazov, no nema šanse da će me ona pobijediti pred mojom obitelji i prijateljima. Namjeravam je uništiti. Nemojte propustiti ovaj meč jer vidjet ćete nokaut – najavila je Shields.

>> Pogledajte razgovor Ivane Habazin za Večernji TV