Istup poznatog sportaša na Instagramu zatresao regiju: 'Sramotno je to što mi rade!'

Bosanskohercegovački košarkaš i zvijezda Real Madrida, Džanan Musa, osjetio je potrebu da se, kako je sam napisao, "ovako, iz srca, oglasi nakon svega". U podužoj i vrlo emotivnoj objavi na svom Instagram profilu, osvrnuo se na turbulentno razdoblje koje je iza njega, ali i iza cijele reprezentacije, a koje je kulminiralo pričama o njegovom izostanku s Europskog prvenstva. Musa je istaknuo kako njegova objava nije vezana samo za aktualnu situaciju u bh. košarci, koja prijeti novim turbulencijama u nacionalnom timu, već i za potrebu da razjasni okolnosti koje su dovele do brojnih spekulacija. Okidač su bile glasine pojedinih struja da "Džanan Musa ne želi nastupiti na Europskom prvenstvu", a koje su se pojavile nakon što je podvrgnut iznenadnoj operaciji hernije.

Musa je oštro demantirao takve navode podsjetivši javnost na svoju nepokolebljivu predanost reprezentaciji tijekom cijele karijere. Naglasio je kako je on "isti onaj Džanan Musa koji je nastupao za reprezentaciju sa slomljenim nosem, bez ligamenata u zglobu, s frakturom grkljana". Ovim je riječima želio istaknuti apsurdnost optužbi na račun njegovog patriotizma i želje za igrom. Otkrio je i detalje koji dosad nisu bili poznati široj javnosti. Nakon što mu je dijagnosticiran problem, njegovo prvo pitanje upućeno liječniku bilo je hoće li biti spreman za Eurobasket, na što je dobio potvrdan odgovor. Cijeli proces, od odluke o operaciji do plana oporavka, bio je u potpunosti koordiniran s medicinskim i trenerskim timom reprezentacije, čime je odbacio bilo kakve insinuacije o samovoljnom djelovanju.

Nažalost, unatoč optimističnim prognozama i velikoj želji, nastup na prvenstvu spriječile su postoperativne komplikacije s ranom. Ipak, ono što je Musu najviše pogodilo nije sama ozljeda, već šutnja odgovornih. U svojoj objavi izrazio je veliko iznenađenje što pojedinci iz sustava, koji su jedini bili u potpunosti upućeni u ozbiljnost njegove situacije, nisu javno istupili i zaštitili ga od neosnovanih napada. Namjerno je naglasio kako ovdje ne misli na svoje suigrače, već na osobe zadužene za komunikaciju s javnošću. Svoju je šutnju tijekom prvenstva objasnio željom da ne skreće fokus s reprezentacije, koja je, kako kaže, svima najvažnija.

Međutim, situacija je dosegnula točku u kojoj je morao reagirati jer službeni stav o njegovoj ozljedi nikada nije iznesen od strane onih čiji je to bio posao. Osjetio je da je presuda donesena bez iznošenja svih činjenica, ne samo o njemu, već i o cjelokupnoj priči oko nastupa na Eurobasketu. Time je suptilno ukazao na dublje probleme u funkcioniranju sustava unutar Košarkaškog saveza BiH, gdje zaštita igrača i pravovremeno informiranje javnosti očito nisu bili prioritet.

U nastavku svoje ispovijesti, Musa je s gorčinom poručio kako ne traži opravdanje, jer svatko tko prati njegovu karijeru zna kolika je njegova ljubav prema domovini. "Svatko tko me prati zna da sam u jedanaest godina profesionalne karijere, kad god je postojao i jedan posto šanse da zaigram za reprezentaciju – bio tu! Moja djela najbolje govore koliko meni Bosna i Hercegovina znači i sramno je to dovoditi u pitanje!", napisao je vidno pogođen napadima na njegov integritet. Njegov istup stoga nije samo obrana vlastitog imena, već i apel za odgovornost, bolju komunikaciju i zaštitu sportaša koji su, kako se čini, prečesto prepušteni sami sebi pred sudom javnosti.