Nogometašice Gorice ispisale povijest: 'Dvije godine radimo za ovo. Osjećaj je fantastičan'

Nogometašice Gorice Kömmerling prvi put u povijesti zaigrat će u najelitnijem natjecanju u Hrvatskoj, u Prvoj Supersport HNL-a. Nakon što su osvojile prvo mjesto u skupini A Druge HNL, igrale su kvalifikacije protiv Međimurja. U Čakovcu je bilo 1:1, a u uzvratu 1:0 za Velikogoričanke. Inače, seniorke su osnovane u sezoni 2021./2022. i nakon dvije sezone Velika Gorica postaje peti grad u Hrvatskoj koji ima muškog i ženskog prvoligaša (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek). U klubu su ponosni i na uspjeh pionirki i kadetkinja koje su se u ovoj sezoni svojim igrama također izborile za ulazak u Prvu HNL za pionirke i kadetkinje.

Sezona puna izazova

– Osjećaj je fantastičan, dvije godine radimo za ovo, prošle godine protiv Hajduka smo izgubili prvenstvo za jedan pogodak i ostao je taj gorak okus. Protiv Međimurja dale smo sve od sebe, izgorjele do kraja i neka smo. Uz puno problema s ozljedama, uzvratnu utakmicu dobili smo na mišiće i čestitala bih cijeloj ekipi, našem stručnom stožeru i cijelom klubu. Vratilo nam se sve uloženo u ove dvije godine, hvala Bogu. Ovdje sam od početka, otkako se klub oformio prvo s nižim kategorijama i kasnije sa seniorkama, i cilj mi je bio ulazak u Prvu HNL, tako da sam posebno emotivna. Malo ćemo se odmoriti i vrlo brzo krenuti u nove izazove koje nosi Prva liga – rekla je Perica Cicijelj – kapetanica.

Klub je svoje utakmice igrao kao domaćin u obližnjem Mičevcu.

– Moram pohvaliti svoje igračice koje su tijekom cijele ove dinamične sezone, pune izazova, neočekivanih situacija i kasnih treninga, dale sve od sebe i ostvarile svoj san. Postojao je i taj pritisak od lani, mala trauma od toga što je Prva liga pobjegla za dlaku. Čestitam i svojem stručnom stožeru, trenerima Tihomiru Perekoviću i Ivanu Zagorcu, predstavnici Anamariji Šešljagi i koordinatorici u klubu Ladi Rojc – istaknuo je Marko Biljan, trener seniorki.

Kvalifikacije za Prvu ligu uživo je pratio i Nenad Črnko, predsjednik kluba.

– E, sad smo full “prva liga”. Čestitke našim seniorkama koje će od sljedeće sezone igrati najviši rang hrvatskog ženskog nogometa. Sve selekcije kluba igraju u najvišim stupnjevima HNL-a – istaknuo je Črnko.

Za ulazak u Prvu ligu zaslužne su, naravno, sve igračice, a treba izdvojiti kapetanicu Pericu Cicijelj, koja je bila najbolja igračica tijekom sezone i koja je svojim neobičnim pogotkom, koji se ne viđa često, u Čakovcu na prvoj utakmici doigravanja protiv Međimurja otvorila vrata ulasku u Prvu HNL. Tu su, naravno, i djevojke s već prvoligaškim iskustvom – Sara Klarić, Mia Kalašić, Barbara Legin, domaće cure Andrea Godinić i Nika Tokić. Uz mlade snage koje predvodi Isabella Van As, u klubu igraju i dvije strankinje – Kanađanka Vanessa Hansen te Finkinja Sanni Katrina Valila.

– Sezona je bila baš kao i sve druge sezone dosad u nogometu, imali smo jasan cilj pred sobom. Radili smo naporno i suočavali se s usponima i padovima, prebrodile smo sve nedaće na tom putu. Nastupile smo kao pravi tim i osvojile ligu kako smo i željele. Za mene je to bila prva sezona u Hrvatskoj s drukčijim stilom igre. Doista su me lijepo prihvatili i stožer i ekipa, dobro sam se osjećala – rekla je Sanni Katrina Valila.

Lada Rojc, Fifina tehnička instruktorica, koordinatorica je u ŽNK Gorici.

– Sa seniorkama sam već drugu sezonu i velika je stvar da smo nakon prošlogodišnjeg neuspjelog pohoda na Prvu ligu ostali na okupu i ponovno krenuli prema cilju ulaska u najviši rang. Jako sam sretna ponajprije zbog njih samih i koristim priliku da svakoj od njih, a posebno kapetanici Perici Cicijelj, koja je motor ove ekipe, zahvalim na trudu i žrtvi koje su uložile u sve ovo. Uistinu ih respektiram do neba jer još uvijek nije lako biti nogometašica u Hrvatskoj, one to rade iz ljubavi i nadam se da će se ta njihova ljubav i predanost cijeniti sve više i više na ovim prostorima. Naravno, iza cijelog projekta stoji naš predsjednik Nenad Črnko, koji je vizionarski i na vrijeme prepoznao potencijal ženskog nogometa i krenuo s klubom u tom smjeru. Kao klub planiramo ići korak po korak, smatram da se ne može ništa preko noći i cilj nam je postati u sljedećoj sezoni stabilan prvoligaš – rekla je Lada, koja je na pitanje na koji se način može postići veća atraktivnost ženskog nogomet, odgovorila:

– Možda bi trebalo smanjiti teren za igru, lopte, okvir vrata... Iskreno, već mi je i samoj dosta tih nekih standardnih pitanja tipa jesu li mi, dok sam sudila, vikali da se primim kuhače i slično. Voljela bih da se postavljaju afirmativna pitanja o ženskom nogometu jer smatram da je on sam po sebi atraktivan. Broj navijača, ulaganja i sponzorstava u ženskom nogometu rastu rapidno. Primjerice, ako jedan Mbappé dođe na stadion gledati ženski tim PSG-a, ne možemo pričati da ženski nogomet nije atraktivan.

Rijetke žive od nogometa

Kako podići gledanost?

– Većim ulaganjima u ženski nogomet i većim zauzimanjem medijskog prostora privući ćemo gledatelje, a onda ćemo privući i sponzore. Samim ulaskom većeg novca u nogomet, ostvarit ćemo mogućnost da igračice danas-sutra postanu profesionalke, da žive od toga. One danas rade ili se školuju, one iz tog razloga treniraju navečer, nakon što obave sve svoje obveze. Rijetke su one koje danas u Hrvatskoj žive od igranja nogometa. Kad bi igračice postale profesionalke, više bi vremena posvetile treninzima, ti bi treninzi bili kvalitetniji i tijekom dana, kao kod muških momčadi, imale bi bolje uvjete, trenere, infrastrukturu i sigurna sam da bi to sve rezultiralo i boljim, atraktivnijim nogometom – dodaje Lada.

Sportska TV izrazila je želju da prenosi jednu utakmicu prvenstva Prve lige za žene u sljedećoj sezoni.



– Veselim se ideji prijenosa utakmica i nadam se da će se i moje cure ubrzo naći u live prijenosu utakmice jer one to zaslužuju, kao i sve druge cure u drugim klubovima – zaključila je Lada.