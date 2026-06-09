Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI MOMENT

Iranski savez optužio SAD da mu je onemogućio pristup ulaznicama za SP

FIFA World Cup 2026 - Team Iran arrives at Tijuana for World Cup
VICTOR MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
09.06.2026.
u 13:11

Iranski nogometni savez optužio je SAD da mu je onemogućio pristup ulaznicama za SP koje počinje za dva dana

Pravila Međunarodne nogometne federacije (Fifa) predviđaju da osam posto ulaznica za svaku utakmicu dodijeli nogometnim savezima zemalja koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu, a koje oni mogu prodati ili podijeliti svojim navijačima..   

Iranska delegacija za SP suočena je sa brojnim birokratskim preprekama od strane SAD-a, uključujući uskraćivanje viza nekim članovima delegacije. Dvije zemlje su u vojnom sukobu, koji je počeo krajem veljače nakon napada SAD-a i Izraela na Iran.  

"Dva dana uoči početka SP-a Sjedinjene Države ponovno onemogućuju iranskim navijačima da budu na utakmicama grupne faze natjecanja. SAD su uskratile kvotu ulaznica koja pripada našem savezu, pa iranskim navijačima nismo mogli omogućiti da dođu do karata za SP", priopćio je Iranski nogometni savez. 

Zbog neizvjesnosti oko izdavanja viza Iran je svoj reprezentativni kamp preselio iz američkog Tucsona u meksičku Tijuanu. Tamo će biti smješteni za vrijeme čitavog turnira. Iran je u skupini sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Protiv Novog Zelanda i Belgije će igrati u Los Angelesu, a sa Egiptom u Seattleu.
Ključne riječi
Iran SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!