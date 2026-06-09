Iranski savez optužio SAD da mu je onemogućio pristup ulaznicama za SP

Pravila Međunarodne nogometne federacije (Fifa) predviđaju da osam posto ulaznica za svaku utakmicu dodijeli nogometnim savezima zemalja koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu, a koje oni mogu prodati ili podijeliti svojim navijačima..

Iranska delegacija za SP suočena je sa brojnim birokratskim preprekama od strane SAD-a, uključujući uskraćivanje viza nekim članovima delegacije. Dvije zemlje su u vojnom sukobu, koji je počeo krajem veljače nakon napada SAD-a i Izraela na Iran.

"Dva dana uoči početka SP-a Sjedinjene Države ponovno onemogućuju iranskim navijačima da budu na utakmicama grupne faze natjecanja. SAD su uskratile kvotu ulaznica koja pripada našem savezu, pa iranskim navijačima nismo mogli omogućiti da dođu do karata za SP", priopćio je Iranski nogometni savez.

Zbog neizvjesnosti oko izdavanja viza Iran je svoj reprezentativni kamp preselio iz američkog Tucsona u meksičku Tijuanu. Tamo će biti smješteni za vrijeme čitavog turnira. Iran je u skupini sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Protiv Novog Zelanda i Belgije će igrati u Los Angelesu, a sa Egiptom u Seattleu.