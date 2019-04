Internet gori! Pogledajte kako se navijači rugaju Guardioli i Cityjevu novcu

Ovo je tako okrutno, ali moramo to prihvatiti, rekao je trener Manchester Cityja Pep Guardiola nakon šokantnog ispadanja u četvrtfinalu Lige prvaka od Tottenhama.

Građani su na svom stadionu svladali Spurse s 4:3, ali im to nije bilo dovoljno jer je Tottenham u prvoj utakmici u Londonu slavio s 1-0.

U utakmici punoj preokreta u Manchesteru strijelci su za City bili Raheem Sterling (4, 21), Bernardo Silva (11) i Sergio Aguero (59), a za Tottenham su zabili Son Heung Min (7, 10) i Fernando Llorente (73).

- Poštujem VAR, ali se iz jednog kuta vidi da je Llorente igrao rukom. Možda sudac to nije vidio. Teško nam je, bit će nam i sutra, ali onda ćemo se pribrati i biti spremni za nastavak sezone - dodao je Guardiola.

A navijači diljem svijeta zabavljaju se na račun Guardiole i silnog novca koji je City uložio u pojačanja. No, to im se u Ligi prvaka još nije isplatilo.

"Od sezone 2008./2009. Guardiola je na pojačanja potrošio 1,03 milijarde funti. Ni jedan trener nije dao toliko novca za to vrijeme. Uz to je uzeo godinu dana slobodno", jedan je od komentara.

"Guardiola je potrošio 700 milijuna funti otkako je preuzeo Manchester City, a u Ligi prvaka nije stigao dalje od Davida Moyesa", komentiraju na društvenim mrežama. Donosimo neke od objava.

