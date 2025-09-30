INA partner najvećih reli događaja – od ERC Croatia Rallyja do WRC spektakla u Hrvatskoj

Hrvatska će ove godine, od 3. do 5. listopada, biti domaćin automobilističkog događaja ERC (European Rally Championship) Croatia Rally. Europsko prvenstvo u reliju vraća se na domaće ceste nakon više od dvanaest godina, kao uvod u još veći sportski spektakl - Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC), koje će se u Hrvatskoj ponovno voziti u travnju 2026.

INA će i u narednim godinama biti uz najprestižnija reli natjecanja - predsjednica Uprave Ine, Zsuzsanna Ortutay, potvrdila je nastavak partnerstva s Europskim rally prvenstvom ERC Croatia Rally 2025., kao i sa Svjetskim prvenstvom WRC Croatia Rally 2026. i 2027. godine. Time INA nastavlja dugu tradiciju podrške autosportu u Hrvatskoj te potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera sporta i zajednice.

Foto: INA

„Posebno nam je drago što će start i cilj ERC Croatia Rallyja biti ispred Inine upravne zgrade u Zagrebu. To je snažan simbol povezanosti Ine s ovim sportom, jer reli je priča o putovanju, izazovu i povratku, a mi smo ponosni što tu priču podržavamo od samih početaka u Hrvatskoj.

INA je uz vrhunske sportaše i velike sportske manifestacije koje okupljaju zajednicu i stvaraju dodanu vrijednost. Zato s ponosom nastavljamo partnerstvo i u iduće tri godine. Uz ovogodišnje Europsko prvenstvo, tu je i Svjetsko prvenstvo koje nas očekuje 2026. i 2027. godine.

Bit ćemo dobri domaćini na našim maloprodajnim mjestima, ali i ovdje, ispred Ine, gdje sve počinje i završava. Uvjereni smo da će ERC Croatia Rally 2025. donijeti vrhunski sportski spektakl i posebno iskustvo za natjecatelje i publiku“, poručila je Zsuzsunna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

Foto: INA

Ovogodišnje Europsko rally prvenstvo donosi iznimno uzbudljivu borbu za naslov. Poljak Mikołaj Marczyk je trenutačno vodeći sa 146 bodova, ali prema pravilniku natjecanja odbit će mu se najslabiji plasman sezone - nakon tog umanjenja imat će 133 boda. Talijan Andrea Mabellini (131) i Irac Jon Armstrong (113) čvrsto mu pušu za vrat, pa se očekuju neizvjesni i napeti brzinski ispiti pred domaćom publikom. Od hrvatskih vozača na Croatia Rallyju gledat ćemo: Erisa Marottija, Jana Pokosa, Martina Ravenščaka, Darija Merlića, Marka Fakina, Igora Tomljanovića i Luku Latinovića.

Vrhunac natjecanja bit će Power Stage u Kumrovcu, gdje će se voziti za dodatne bodove i proglasiti pobjednik ERC Croatia Rallyja 2025., nakon čega slijedi proglašenje europskog prvaka i svečana dodjela nagrada.