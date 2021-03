Imamo Ferrari, ali ne i benzin za njega pa ga ne vozimo

Odbojkašice Mladosti nikad se nisu mogle pohvaliti da imaju zagrebački derbi. One su u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, bile predominantan sastav. Uostalom, dokazuju to i trofeji – trinaest puta prvakinje Hrvatske i dvanaest puta osvajačice Hrvatskog kupa. No, ove sezone mogu se pohvaliti da konačno imaju zagrebački derbi. U nedavnom susretu jedva su pobijedile Dinamo s 3:2. Dinamo Zagreb revitaliziran je 2015. godine. Od ove sezone član je Superlige, najvišeg ranga natjecanja u Hrvatskoj, u koji je došao nakon petogodišnje “plovidbe” kroz svih pet rangova natjecanja u Hrvatskoj. Uz seniorsku ekipu, u klubu se posebno ponose najmlađim odbojkašicama – kategorije U-11 i U-13 su prvakinje Hrvatske za svoju dob. Uza sve navedeno, s oko 700 članica prije pandemije – Dinamo je vjerojatno i najbrojniji klub u državi.

Klub s najmanjim budžetom

– U pet godina djelovanja, klub je puno učinio i za razvoj brenda Dinamo Zagreb u ženskoj populaciji, spojivši najmasovniji i najpopularniji sport na svijetu za žensku populaciju s najprepoznatljivijim sportskim brendom u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Klub smo s najmanjim proračunom u Superligi, koji se financira uglavnom iz klupskih članarina. Unatoč pandemiji i zabrani treniranja škola odbojke, uspjeli smo preživjeti ovu sezonu, ali za sljedeću će nam biti potrebna pomoć sponzora, pa ih i tražimo. Dobrim gospodarenjem, unatoč koroni, igračice ipak redovito dobivaju minimalne stipendije i klub nema nikakvih dugovanja – rekao je Nino Matjačić, alfa i omega kluba, dodavši: – Sad kad je seniorska ekipa tako dobra, u klubu se šale i govore da je to kao da imamo Ferrari, a nemamo za njega benzina, pa ga ne vozimo, nego guramo.

Nakon dvadeset kola, Mladost drži čelnu poziciju, koju će i zadržati do doigravanja, a Dinamo, iako mu je ovo premijerna sezona, na visokom je četvrtom mjestu. U slučaju da takav redoslijed ostane i nakon zadnjeg, 22. kola, u polufinalu doigravanja ponovno bismo gledali zagrebački derbi tih dvaju klubova. Zanimljivo je da su ta dva kluba na parketu suparnici, a izvan njega partneri.

– Veselimo se što smo uz postojeću suradnju s GNK Dinamom, postali sportski partneri s još jednim sportskim divom, zagrebačkim HAOK Mladost! U svrhu međusobnog pomaganja u ostvarenju sportskih ciljeva, HAOK Mladost i OK Dinamo uskoro će potpisati sportski sporazum o suradnji. Temelj partnerstva je uzajamno pomaganje u svim aspektima djelovanja obaju klubova – u razmjeni igračica i trenera, pripremnim utakmicama, logističkoj potpori, marketinškim akcijama...

S brojčano i prostorno proširenom bazom, koristeći sportske kapacitete jedni od drugih, bitno nam rastu izgledi za pronalaženje i pravilan razvoj većeg broja perspektivnih, a u konačnici i kvalitetnih igračica za oba kluba. Dinamo je vrlo zadovoljan što su čelni ljudi najvećeg hrvatskog kluba prepoznali potencijal našeg mladog kluba te nam pomažu da postanemo još bolji. Siguran sam da će u budućnosti i Dinamo svojim djelovanjem moći uzvratiti pomoć kako bi i Mladost bila još bolja nego što je sada – istaknuo je Nino Matjačić.

Suradnjom svi dobivaju

Prva “vidljiva” akcija između klubova je dvojna registracija dviju ponajboljih juniorki Hrvatske. Motor i graditeljica igre, 18-godišnja Karla Antunović, na prvenstvu Hrvatske u Zadru proglašena je najboljom tehničarkom u Hrvatskoj. Na istom natjecanju, pola godine mlađa, ljevoruka bombarderka Andrea Mihaljević proglašena je najkorisnijom igračicom (MVP) prvenstva. Njihovim dolaskom u pola sezone, Dinamo je postigao šest pobjeda (Olimpik, Rijeka, Osijek, Split, Vukovar, Poreč), uz samo jedan poraz u gostima (Brda) te ovaj minimalni od Mladosti (2:3). Tom rezultatski uspješnom serijom “lavice” su trenutačno na poziciji svog maksimalnog dometa za ovu sezonu. U ovom slučaju, suradnjom klubova svi dobivaju – Mladost razvija svoje mlade igračice u ekipi i ligi adekvatnoj za njihov razvoj, Dinamo je njihovim dolaskom dobio na kvaliteti te je sa sedmog mjesta u Superligi došao na četvrto. Igračice koje su došle u Dinamo dobivaju veliku minutažu u najvišem rangu natjecanja, u ligi višoj od one u kojoj su igrale do polusezone.

– Radujemo se novoj sportskoj suradnji dvaju zagrebačkih klubova. Mladost je oduvijek željela i njegovala suradnju sa svim klubovima u Hrvatskoj, a pogotovo u Zagrebu – rekao je Darko Antunović, sportski direktor Mladosti.