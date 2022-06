Ima li ovo smisla? Krše limit za plaće, ali plaćaju ogromne kazne i ulaze u finala

NBA liga često je kritizirana zbog načina kako klubovi iz većih tržišta uspijevaju privoljeti atraktivne igrače nauštrb onih ih manjih sredina, primjer Golden State Warriorsa najbolje ide tome u prilog, piše Sportklub.

Naime, Golden State Warriorsi lani su platili nevjerojatnih 170 milijuna dolara na ime tzv. luxury tax stipulacije, odnosno poreza za premašivanje razine salary capa, gornje granice za plaće igrača. Warriorsi ne štede kada treba produžiti ugovore sa svojim glavnim igračima, pa čak i ako ih preplate. No, momčad iz San Francisca slično se odnosi i prema igračima koje dovodi u tradeovima (Andrew Wiggins).

Foto: Kelley L Cox/REUTERS May 26, 2022; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) dribbles the ball against Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) during the second half of game five of the 2022 western conference finals at Chase Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports Photo: Kelley L Cox/REUTERS

Warriorsi imaju čak četiri igrača na maksimalnim ugovorima, a daleko najviše zarađuje Stephen Curry čija će ovosezonska plaća iznositi 45,7 milijuna dolara, a naredne četiri godine će rasti sve do konačnih 59,6 milijuna. Iza njega je Klay Thompson s godišnjom plaćom od 37,9 milijuna, a i njegova će rasti za po tri milijuna dolara u iduće dvije sezone. Andrew Wiggins je treći s plaćom od 31,5 milijuna, a četvrti je Draymond Green koji će ove sezone zaraditi 24 milijuna dolara.

S obzirom na to da je Golden State upravo u svom šestom finalu u posljednjih osam godina čini se kako je vlasnička struktura zadovoljna potrošnjom.

Foto: Kyle Terada/REUTERS Jun 2, 2022; San Francisco, California, USA; Boston Celtics guard Jaylen Brown (7) controls the ball while defended by Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) during the second half in game one of the 2022 NBA Finals at Chase Center. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports Photo: Kyle Terada/REUTERS

Ipak, dobre vijesti za Warriorse stižu ovog ljeta, naime kako je NBA liga povećala razinu salary capa tako se smanjio i porez koji ekipe moraju platiti. Golden State će za proteklu sezonu biti dužan ‘samo’ 52 milijuna dolara.

Interesantno, na drugom mjestu prošlosezonske ljestvice nalazili su se Brooklyn Netsi koji su platili 97 milijuna dolara, a kombinirano s Warriorsima to je iznos od 268 milijuna dolara. Za usporedbu, sve ostale ekipe zajedno platile su 220 milijuna dolara poreza.