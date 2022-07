Igrač srušio snove navijaču! Tetovirao je njegovo ime, a on napustio klub za tri dana

Navijač engleskog četvrtoligaša Stockport Countyja Callum Taylor (23) pohvalio se jedinstvenom tetovažom. Ponesen euforijom na odmoru u Grčkoj je tetovirao ime svog najdražeg igrača Stockporta Sama Minihana na nogu, prenosi BBC. No Taylora ja vrlo brzo zadesio problem kakvom se nije nadao.

A Stockport County fan who had the name of his favourite player tattooed on his leg just three days before he signed for another club said he is keeping it. https://t.co/q9KdS9Fydd