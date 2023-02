Ibrahimović igrao s juniorima Milana: Na terenu bio i njegov sin, navijači ga zadirkuju

Ako se oko Luke Modrića (37) stalno postavljaju pitanja o mirovini, što tek reći za četiri godine starijeg Zlatana Ibrahimovića, koji i danas nosi dres talijanskog Milana. Švedski napadač još uvijek uživa u izvanrednoj karijeri, tijekom koje je igrao za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United...

Otišao je potom za 'gušt' u SAD, potpisao za Los Angeles Galaxy, ali i dalje je bio iznad ostalih pa još jednom krenuo put Apenina. Danas je igrao u trening-utakmici seniora Rossonera koji su se susreli s juniorima, odnosno U-18 momčadi milanskog kluba. S druge strane terena našao se njegov sin Maximilian, koji je 2006. godište.

Fotografiju s dvoboja objavio je poznati transfer-guru Fabrizio Romano, a navijači su Zlatana pomalo zadirkivali. Nasmijali su se na to što jedan 41-godišnjak igra s klincima, i više nego dvostruko mlađima od njega.

