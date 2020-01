I svjetski prvaci putuju kućama! Sjajni mađarski vratar potpisao putovnice Dancima

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine europskog rukometnog prvenstva Mađarska je pobijedila Island sa 24:18 osvojivši prvo mjesto u skupini, ujedno izbacivši aktualne olimpijske pobjednike i svjetske prvake Dance s prvenstva.

Uoči posljednjeg kola u skupini E Island je vodio sa četiri boda, Mađarska je imala tri, Danska jedan, a Rusija je bila posljednja s dva poraza.

Olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima trebala je pobjeda Islanda protiv Mađarske kako bi ostali u igri za prolaz, dok je Islandu trebala pobjeda kako bi u drugi krug prenio dva boda.

Međutim, Mađari su im pokvarili planove. Pobjedom su osvojili prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenose bodove, Island ide dalje s nulom, a Danci odlaze kući. No, prije toga morat će odraditi nebitnu utakmicu protiv Rusije.

Mađarska je odlično ušla u susret i povela je 3:0, no tada je stala. Island je zabio šest golova u nizu, dok Mađarska skoro 10 minuta nije zabila pogodak. U 24. minuti Island je imao i +5 (11-6), no do kraja poluvremena Mađarska je smanjila na tri gola zaostatka (12-9).

U nastavku susreta Mađarska je zaigrala fantastično. Roland Mikler je počeo braniti nemoguće i islandska prednost se počela topiti.

Mađarska je izjednačila na 15:15, a u 48. minuti i povela 18:17. Pet minuta kasnije Mađari su imali četiri gola prednosti (21:17) i do kraja više nisu ispuštali vodstvo. Island je u drugom dijelu zabio svega šest golova, a primio čak 15.

Junak mađarske pobjede bio je Mikler sa 15 obrana pri čemu je obranio sva četiri islandska sedmerca. Sjajan je bio i Bence Banhidi s osam obrana, dok su Zoltan Szita i Bendeguz Boka zabili po četiri gola.

Kod Islanda najefikasniji su bili Aron Palmarsson i Gudoj Valur Sigurdsson sa po četiri boda.

Mađarska je osvojila prvo mjesto u skupini s pet bodova, Island je drugi sa četiri boda, Danska ima bod i utakmicu manje, a Rusija je bez bodova, ali uz susret manje.