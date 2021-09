Hrvatskoj drvena medalja na Kontinental kupu: 'Ne igraš svaki dan protiv svjetskih prvaka'

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija završila je s natjecanjem na Kontinentalnom kupu u Rumunjskoj. Naši reprezentativci na kraju su završili na četvrtom mjestu, a ispred njih su bili Rusi koji su i osvojili turnir, te Rumunjska i Moldavija.

Hrvatska je posljednju utakmicu na turniru odigrala protiv Belgije te slavila s visokih 16:2, ali to joj nije bilo dovoljno da stigne do postolja. Prije toga naši su se reprezentativci susreli s vrlo jakim svjetskim prvacima Rusima te doživjeli poraz od 4:1.

– Nakon vrlo teške utakmice protiv Rusije, dogovorili smo se da ćemo skupiti glave i igrati čvrsto do kraja. Ušli smo dobro u utakmicu, brzo poveli, ostvarili veliku prednost i to smo samo održavali do kraja – rekao je Željko Ostrman, izbornik Hrvatske, nakon pobjede nad Belgijom. Osvrnuo se izbornik i na utakmicu protiv aktualnih svjetskih prvaka.

– Za nas je to bila najteža utakmica na ovom natjecanju. Nije da svaki dan igraš protiv svjetskih prvaka. Drago mi je što smo odigrali tu utakmicu zato što smo kao ponajprije vidjeli koliko je to spremna i dobra ekipa, a potom i to što smo shvatili da se možemo nositi s njima. Napravili smo određene greške koje su nas na kraju koštale. Kako vrijeme odmiče, mislim da ćemo do Svjetskog prvenstva uloviti formu s kojom ćemo napasti Ruse – zaključio je.

Da ima mjesta za napredak smatra i Dominik Zeko, reprezentativac koji je već imao prilike predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj.

– Dojam je pozitivan, ali trebamo biti puno bolji u budućnosti. Rusi i Rumunji su nas zasluženo pobijedili, time nisam zadovoljan i očekujem puno bolju igru do Svjetskog prvenstva. Uz trening i rad mislim da ćemo se moći boriti za medalju – iskren je bio Zeko.

A jedan od mnogih koji su debitirali na ovom prvenstvu bio je vratar Mateo Maglov, koji nije skrivao ponos što je dio hrvatske reprezentacije.

– Osjećaj je fantastičan, mislim da je svakome igraču san zaigrati za reprezentaciju. Sve mi se svidjelo ovdje u Rumunjskoj, od organizacije turnira do smještaja. Svakako smo mogli bolje, ali još se upoznajemo – rekao je Maglov.

Hrvatsku sada očekuju naporni treninzi i pripreme za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine u travnju održati u Meksiku na otoku Cozumel.