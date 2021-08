Hrvatski sportaš poručio: Jeb*** se svi, stalo me osuđujete! Dosta mi je

Hrvatski boksač Alen Babić (7-0, 7 KO) vraća se u akciju. Savage u subotu na Matchroomovom Fight Campu boksa protiv Marka Bennetta (7-1, 1 KO).

Babić je svih svojih sedam profesionalnih borbi završio nokautom, nijedan protivnik nije izdržao dulje od tri runde. Sličan scenarij najavio je u subotnjem okršaju.

– Bit će to još jedna borba koja će trajati maksimalno dvije ili tri runde. Nokautirat ću Bennetta. Izgubio je od Nicka Webba koji za mene ne želi ni čuti. Ne znam kako me me Bennett može pobijediti – kazao je Alen Babić, prenosi Croring.

Naš borac u lipnju je pobijedio Damiana Chambersa (11-2, 7 KO) nokautom u trećoj rundi, sedmim u nizu.

– Sedam nokauta u sedam borbi, nijedan meč nije otišao dalje od treće runde, a ni sada neće biti drukčije. Mark Bennett će osjetiti Savagea. Znam da ga se boji. Kada me pogleda u oči, znat će da je u pravoj borbi. Nisam tu kako bih boksao, ja uništavam protivnike, a to Savage radi – istaknuo je Alen Babić i nastavio:

– Dvije godine govorim kako sam drukčiji tip borca. Nije važno koliko težim, mogu se boriti u cruiserweight, bridgerweight ili teškoj kategoriji. Ja sam pravi borac i želim da me takvim pamte. Ne znam tko je Bennett. Rekli su mi da je velik. To je sve što trebam znati, još jedan div kojeg ću nadvladati.

Na kraju je dodao: – Nije me briga što me ljudi stalno osuđuju, osuđujte me, jeb*** se, dosta mi je. Pobijedio sam svakoga, nokautirao sam koga god ste postavili pred mene. Prema tome, svi vi, fuuuuck oooof (odj*** svi).

Mark Bennett posljednji nastup imao je u prosincu 2019. kada je izgubio protiv Nicka Webba (17-2, 13 KO) jednoglasnom sudačkom odlukom.

– Pomalo simpatiziram Babića. Govori mnogo s*anja o meni, ali to je njegov način na koji se želi pokazati javnosti. Ja tako ne obavljam posao, no čini se kako je kod njega obratno – rekao je Mark Bennett i dodao:

– Imam određenu prednost, za razliku od njegovih dosadašnjih protivnika. Sedam tjedana žestoko sam trenirao i pripremao se za taj meč. Neću se pojaviti tamo samo zbog novca. Imat ćemo dobar obračun. A kada ga pobijedim, moje će dionice porasti.

Subotnju priredbu predvodi okršaj između Kida Galahada (27-1, 16 KO) i Jazze Dickensa (30-3, 11 KO).

