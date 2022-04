Hrvatski rekorder studira u SAD-u: Roditelji su me jedva pustili da odem

Hrvatski višebojac Trpimir Široki odnedavno je vlasnik hrvatskog rekorda u desetoboju. Ostvario ga je na sveučilišnom natjecanju u Austinu gdje je u dva dana sakupio 7838 bodova, osvojivši 3. mjesto. To je 78 bodova više od rekorda Frana Bonifačića, koji je on postigao 11. srpnja prošle godine, a jedno vrijeme to je bio treći rezultat na svjetskim atletskim tablicama. Danas je to osmi rezultat na svijetu što je sjajan rezultat. No još uvijek nedostaje puno bodova do norme za europsko prvenstvo (8100 bodova).

Šest osobnih rekorda

Da je Trpimir u izvrsnoj formi, govori i podatak da je u deset disciplina u dva dana postigao svoje osobne rekorde u čak šest disciplina. Prvoga dana istrčao je osobni rekord na 100 m sa 11,06, u skoku dalj skočio je 7,59 m, kuglu je bacio do osobnog rekorda od 13,37 m, u visu je izjednačio osobni rekord na otvorenom preskočivši 2,11 m te je na 400 m postigao osobni rekord 51,01. Drugi dan natjecanja počeo je s osobnim rekordom od 14,27 na 110 m s preponama, disk je bacio do 38,70 m, u skoku s motkom izjednačio je svoj osobni rekord na otvorenom preskočivši 3,90 m, koplje je bacio do 53,77 m i za kraj je istrčao 1500 m za 4:57,93.

– Bio sam vrlo brz i volio sam trenirati u atletskoj školi s vršnjacima. Poslije sam prešao u Atletski klub Zagreb te od tada nižem rezultate kao što su nastup na Svjetskom prvenstvu U18 i Europskom U20 i U23. Oduvijek sam bio među top-20 u Europi u svojoj generaciji i stalno želim napredovati. Nakon završene srednje elektrotehničke škole znao sam da će biti teško uskladiti fakultet i visoku sportsku razinu. Tako su me roditelji teška srca pustili da provedem neko vrijeme u Americi. Tu sam na kraju treće godine školovanja. Gladan sam rezultata i san mi je medalja na Olimpijskim igrama – kaže Trpimir.

U Americi studira marketing.

– Zanimaju me energetika i ekoinženjerstvo pa to usklađujem.

Fran Bonačić najprije je srušio rekord Joška Vlašića, a onda ste vi srušili njegov?

Suparnici, a veliki prijatelji

– Fran i ja prijatelji smo od 2016., tada sam ga prvi put uistinu upoznao i sada se stalno čujemo. Tada je rezultatski bio dosta slabiji od mene, ali u međuvremenu mi se približio, a prošle godine je imao i bolji rezultat od mene. Mene to zapravo veseli jer godinama sam na vrhu bio apsolutno sam; imao bih 7000 bodova, a prvi do mene oko 6000. Sad je Fran tu i bit će jako zabavno pratiti tko će biti bolji. Kod moga trenera Siniše Cika ima još talentiranih višebojaca, poput Antona Milanovića i Zvonimira Tirića, tako da bismo u budućnosti nas četvorica mogli voditi borbe u desetoboju. Fran i ja već smo tu, a i ova dvojica se bore, vidjet ćemo hoće li nam se približiti – zaključio je Trpimir.