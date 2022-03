Hrvatski gimnastičar bez finala na Svjetskom kupu u Bakuu

Hrvatski gimnastičar Aurel Benović nije se uspio plasirati u finale Svjetskog kupa u Bakuu. Prvog kvalifikacijskog dana Aurel je zbog dva pada na parteru završio kao 30. s ocjenom 11.633.

Iako je ovo posljednji kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu (kvalificirati se još može i kroz Europsko prvenstvo u Münchenu), Aurel današnji nastup neće štetiti budući da je na prva dva turnira osvojio srebro i broncu i gotovo je siguran putnik za Liverpool.

Najbolje kvalifikacije partera odradio je aktualni olimpijski pobjednik, Izraelac Artem Dolgopjat (14.866).

"Nažalost, nisam se plasirao u finale, ali svejedno, prvi dio sezone za mene je jako dobro odrađen. Na tri Svjetska kupa na koja sam išao, osvojio sam dvije medalje, srebro u Cottbusu i broncu u Dohi. Kairo sam morao propustiti zbog ozljede pete koju sam ozlijedio u Dohi. Ovdje sam došao pod pritiskom zbog bolova u peti jer to još nije sanirano do kraja, još se mučim s tom ozljedom. Nadam se da ćemo to što prije riješiti," kazao je Benović.

"Ovo natjecanje mi nije bilo ni potrebno jer ću sigurno biti među prvih osam za odlazak na SP, možda smo malo isforsirali ovo natjecanje, ali nema veze, to je možda čak i dobro zbog skupljanja iskustva za najbitnija natjecanja koja me čekaju ove sezone, DOBRO World cup u mom Osijeku, a onda Europsko i Svjetsko prvenstvo. A za Baku mogu samo poželjeti sreću Filipu i Jakovu," dodao je.

U petak će u kvalifikacijama konja s hvataljkama nastupiti Filip Ude i Jakov Vlahek.

>> Preminula dvomjesečna beba: