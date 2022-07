Hrvatske sutkinje dijelile pravdu na četvrtfinalu SP-a za žene: Dalje prošle Francuskinje

Francuske nogometašice izborile su plasman u polufinale Europskog prvenstva nakon što su u četvrtfinalnom ogledu u Roterhamu nakon produžetaka pobijedile Nizozemsku sa 1-0.

Pogodak odluke postigla je Eve Perisset u 102. minuti iz jedanaesterca.

Susret na New York stadionu u Roterhamu vodila je hrvatska sutkinja Ivana Martinčić, dok je Sanja Rođak Karšić biti pomoćna sutkinja.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - Women's Euro 2022 - Quarter Final - France v Netherlands - AESSEAL New York Stadium, Rotherham, Britain - July 23, 2022 Netherlands coach Mark Parsons consoles Dominique Janssen after the match REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Ivana Martinčić i Sanja Rođak Karšić već su sudile na ovom EURU i to utakmicu 2. kola skupine C između Nizozemske i Portugala, te utakmicu 3. kola skupine D između Italije i Belgije, a Ivana Martinčić bila je u ulozi četvrte sutkinje tijekom utakmice 1. kola skupine C između Portugala i Švicarske.

Jednako tako, Blaženka Logarušić bila je kontrolorka suđenja na četvrtfinalnoj utakmici između Švedske i Belgije u Wiganu.

Francuska će u polufinalu 27. srpnja igrati protiv Njemačke, dok će u drugom polufinalu dan ranije snage odmjeriti Engleska i Švedska.

Finale je 31. srpnja na Wembleyju.

>> Pogledajte Mike Tyson šokirao: Uskoro ću umrijeti, blizu sam kraja...