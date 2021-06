Hrvatske boksačice i boksači saznali protivnike na putu do Tokija

Boksačice Nikolina Ćaćić i Marija Malenica te boksači Luka Plantić i Marko Milun saznali su svoje prve suparnike na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre koji će se od 4. do 8. lipnja održati u Parizu.

Prvog dana natjecanja, u petak 4. lipnja u ring će već troje naših predstavnika, Nikolina Ćaćić će u kategoriji do 57 kg za suparnicu imati reprezentativku Latvije Amandu Milleru, Marija Malenica će se u kategoriji do 60 kg boriti protiv glavne favoritkinje, sjajne francuske boksačice Maive Hamadouche, dok će Luka Plantić u kategoriji do 81 kg za suparnika imati vrlo kvalitetnog mladog Armenca Gorija Nersesjana.

Superteškaš Marko Milun (+91 kg) u ring će u subotu 5. lipnja, a protivnik među konopcima bit će mu prvi favorit natjecanja, olimpijski heroj Velike Britanije Frazer Clarke, sparing partner Anthonyja Joshue, prekaljeni borac koji je žrtvovao profesionalnu karijeru da bi u trećem pokušaju ostvario olimpijski san i izborio Tokio. Britanci su ga već nominirali za kapetana cijele olimpijske reprezentacije Velike Britanije u svim sportovima.