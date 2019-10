Hrvatska sportašica napušta domovinu i odlazi u Austriju: Trebali smo otići još i ranije

Hana Arapović (15) oduševila je stolnoteniski svijet na World Cadet Challengeu gdje je igrala za Europu. Hana je ostvarila sedam pobjeda i tek jedan poraz. U polufinalu protiv Azije u drugom meču s 3:1 Hana je svladala Japanku Akae, četvrtu igračicu svijeta do 18 godina, a potom u odlučujućem petom susretu s 3:2 nadigrala i Korejku Lee Yeonhui. Dobar niz nastavila je i u finalu kada je protiv ekipe Hopes Teama ostvarila pobjedu nad Irkinjom Earley 3:1, a Europa je na kraju slavila s 3:0.

Uzor joj je Tamara Boroš

– Hana je kao mala pokazivala sklonost prema sportu. Još je u vrtiću bila u atletskoj selekciji, a u stolni tenis se zaljubila kada smo prvi putu došli na Savu, u klub Mladost. Odmalena joj je uzor Tamara Boroš – rekao je Darko Arapović, njezin otac, ali i trener.

Prekretnica u karijeri bio joj je odlazak u klub Dr. Časl.

– U tom trenutku u tom klubu igrale su vrhunske azijske igračice, ali i igrači. Uz njih je Hana mogla puno toga naučiti. Njezin talent kao kadetkinje ubrzo su prepoznali i kineski treneri pa smo zajedno boravili na ETTU-ovim i ITTF-ovim kampovima. Bili smo u Kini mjesec dana. Ne trebam vam posebno opisivati kakve smo tamo vrhunske uvjete imali. Želja nam je opet otići u jedan takav kamp, u Kinu ili u Japan, svejedno. Bili smo i na treninzima u Kataru – kaže Darko koji je u vrijeme dok je Hana trenirala u Dr. Časlu tamo bio trener muške ekipe.

Hana trenutačno igra za seniorke Pule te za juniorke Zagreba, no sljedeće godine odlazi u inozemstvo.

– Da, imamo ponudu Linza na stolu. Trebali smo otići još i ranije, no to smo odgodili za sljedeću sezonu. Za sada odlazimo u Linz na treninge, a jedan od onih trenera koji je inzistirao na njezinu dolasku je Kinez Liu Yan Jun – istaknuo je njezin otac.

Hana jako puno putuje i puno izostaje iz škole. Kako to sve nadoknađuje?

– Hana je polaznica Sportske gimnazije. Svaki put sa sobom nosi knjige i uči svaki slobodni trenutak kad je na turnirima. Kada se vrati u Zagreb, polaže ispite. Za sada to ide jako dobro – rekao je Darko.

Vrhunski sport puno i košta...

– Snalazimo se. Pomaže nam Hrvatski stolnoteniski savez na čelu s predsjednikom Zlatkom Pospišem. Svi ti kampovi su plaćeni, kao i nastupi na turnirima. No novca nikad dosta – naglasio je Darko Arapović, po struci inženjer strojarstva.

Sestre ne igraju na bodove

– Nažalost ne radim u struci. Sve sam posvetio stolnom tenisu. Trener sam i bavim se karijerom mlađe kćeri. Uvijek smo zajedno na putu. Ovo je bilo prvi put da nisam bio s njom dok je igrala za Europu jer je Europa imala svog trenera. Starija sestra Darija također igra stolni tenis. Nekad njih dvije zajedno odrade trening, jedna protiv druge. Namjerno ne brojimo bodove kako ne bi došlo do nekih zezancija. Hana voli trenirati i nikad ne pita zašto je trening 31. prosinca ili 1. siječnja. Kada imate nekoga kome je igranje radost i k tome ima još talent, onda to morate izgurati do kraja. Hana je tek kadetkinja, još mora proći kompletan juniorski staž, tek je onda očekuju prave kušnje kao seniorke – kaže Darko.

Ove sezone igrala je četvrtfinale na Europskom kadetskom prvenstvu, bila je četvrta na Top deset Europe.