Hrvatska opet igra sa Srbijom! Vaterpolisti u Beogradu prošli u finale

Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale završnice Svjetske lige nakon što je u polufinalu u Beogradu svladala Španjolsku s 10:8.

Hrvatska je do pobjede protiv Španjolske stigla ponajviše zahvaljujući iznimno raspoloženom vrataru Marku Bijaču koji je ostvario čak 16 obrana te sjajnom otvaranju utakmice.

Hrvatska je prvu četvrtinu riješila u svoju korist sa 5:1, a po dva gola u tom razdoblju postigli su Javier Garcia i Ivan Vrlić. Nakon šest i pol minuta bilo je 4:0 za Hrvatsku, a već u tom razdoblju Bijač je pokazao kako je odlično raspoložen jer je sakupio četiri obrane.

Tijekom druge četvrtine Hrvataka je održavala prednost ostvarenu u prvih osam minuta da bi preko Fatovića minutu prije odlaska na poluvrijeme stigla do najvećih pet golova razlike i prednosti 8:3.

Hrvatski napad funkcionirao je sve do tri minute prije kraja trećeg djela kada je Benić pogodio za 10:6, no to je bio posljednji pogodak naše reprezentacije u susretu. Munarriz je vrlo brzo smanjio na 10:7 da bi u posljednjoj minutu trećeg dijela Hrvatska uz dosta sreće, Španjolci su dva puta pogodili okvir gola, uspjela sačuvati tri gola prednosti.

U posljednjih osam minuta postignut je samo jedan pogodak, Munarriz je svojim trećim golom pet i pol minuta prije kraja smanjio na 10:8. No, do kraja susreta Bijač je postao nesavladiv, pa niti lošija igra u napadu Hrvatske nije imala negativnih posljedica po konačni ishod.

Izabranici Ivice Tucka u finalu će igrati sa Srbijom koja je danas ranije bila bolja od Australije sa 16:11. U slučaju sutrašnje pobjede, naši će vaterpolisti izboriti izravan plasman na Olimpijske igre. Finale je na rasporedu od 16:45.

Podsjećamo, Hrvatska i Srbija igrali su skupini ovoga natjecanja i tada su domaćini svladali s 11:10.