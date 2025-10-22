Hrvatska legenda svima je poslala jasnu poruku, oglasio se i trener: 'Moramo se sabrati...'

Rukometaši Zagreba upisali su i šesti uzastopni poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. Nakon Barcelone i GOG Gudmea izgubili su na domaćem parketu i treći put - ovoga puta od mađarskog Pick Szegeda. Bez obzira na to što su Mađari imali dva uzastopna poraza u skupini Lige prvaka, došli su u Zagreb kao favoriti. Opet, u Zagrebu su se nadali da crna serija poraza mora jednom stati. I činilo se da će biti tako, pogotovo nakon prvog poluvremena koje je završilo 10:10. Vjetar u leđa dao je domaćoj momčadi Haris Suljević koji je na isteku prvog poluvremena obranio sedmerac hrvatskom reprezentativcu Mariju Šoštariću.

- Ušli smo prenervozno u utakmicu. Ali i Zagreb isto. Zato je bilo malo pogodaka jer smo i jedni i drugi puno griješili u napadu – rekao je Marin Jelinić, drugi hrvatski reprezentativac u dresu mađarskog kluba.

Zagrebu je na ruku išlo rano isključenje Bence Banhidija, njihovog prvog kružnog napadača kojeg je zbog visine i težine teško čuvati. Udario je Glavaša u lice, naravno nenamjerno i dobio izravni crveni karton. Konačno je Andrija Nikolić, trener Zagreba imao podršku vratara. Suljević je u prvih 30 minuta imao sedam obrana. U trenucima kada je Suljević vezao nekoliko obrana Zagreb je vodio dva razlike (6:4). U međuvremenu se ozlijedio i drugi kružni napadač gostiju Toto pa su na toj poziciji igrali s trećom opcijom, visokim Kalarashom.

U drugom poluvremenu Zagreb nije odigrao ni približno dobro kao u prvom. Odmah na početku Szeged se odvojio na plus četiri i tu prednost održavao do kraja. Sjajnu rolu u nastavku odradio je iskusni srednji vanjski Gottfridsson, zatim desni vanjski Garciandia, ali i naš Jelinić koji je iskoristio lošiji šuterski dan Frimmela pa je s klupe ušao na lijevo krilo i postigao pet lijepih pogodaka.

- U nastavku smo poboljšali igru u obrani, Mikler je čudesno branio a u napadu smo i napravili nered s igrom sedam na šest. Ovo su za nas važni bodovi, nakon dva poraza u skupini. Znao sam da će biti teško u Zagrebu i uvjeren sam da u nastavku natjecanja ovdje nikome neće biti lako odnijeti bodove – rekao je Jelinić.

Haris Suljević može biti zadovoljan svojim obrana. Ali, mala je to utjeha za novi poraz.

- Dali smo apsolutno sve od sebe, međutim nakon ovakvog negativnog niza na startu kao da moramo pronaći način da probijemo led, probijemo mentalitet. Treniramo jako dobro, žao mi je što to ljudi ne vide, međutim kako je i trener rekao - pokazatelj svega je utakmica i tih 60 minuta kada svi gledaju. Smatram da imamo sve što jedna momčad treba da bi uzela bodove u Ligi prvaka i nadam se da ćemo što prije to i učiniti. Ne znam zašto smo tako loše otvorili drugo poluvrijeme. Možemo biti zadovoljni samo činjenicom da smo igrali puno bolje nego protiv GOG-a. Taj sramotni poraz od Danaca još uvijek mi je u glavi. Mislim da nismo zaslužili ovako visok poraz od minus pet – rekao je Haris Suljević.

Andrija Nikolić, trener Zagreba dostigao je svoj neslavni rekord u skupini Lige prvaka. Lani je također imao šest poraza u nizu a nakon tog šestog, u Magdeburgu, dobio je otkaz.

- Nismo uspjeli. Bili smo bolji nego prošli tjedan, to je jasno, međutim jedino što se na kraju dana broji su bodovi a kod nas je to i dalje nula. Naš jedini cilj je da taj broj podignemo što je prije moguće. Vjerujem da kvalitetu imamo. Zadovoljan sam željom i borbenošću moje momčadi. Da smo tako igrali neke druge, ranije, utakmice imali bi sigurno koji bod više. Nažalost, nismo uspjeli pronaći rješenje za njihovu igru sedam na šest – rekao je Nikolić.

Sada slijedi reprezentativna stanka, onda 4. studenog u Arenu dolazi Magdeburg.

- Ova stanka će nam dobro doći da se malo odmorimo, da odmorimo glave, da se pokušamo posložiti. Što se tiče Szegeda, dobro smo ušli u utakmicu, dobro smo je otvorili ali u drugom poluvremenu su nas igrom sedam na šest raširili, nastale su neke rupe koje su gosti znalački koristili - rekao je kapetan Jakov Gojun.