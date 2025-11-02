Hrvatska ima novo otkriće, ovo je igrač za budućnost, već briljira na velikoj sceni

Rukometaši Hrvatske odigrali su dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom. Prvu u Bernu, drugu u Luzernu. Jednu su pobijedili (29:26), drugu izgubili (28:30). Ukupno smo sa Švicarskom igrali deset puta i u subotu smo prvi put od njih izgubili. A nismo ni to trebali izgubiti, bez obzira što smo bili u oslabljenom sastavu, bez Zvonimira Srne, Luke Cindrića, Davida Mandića, Tina Lučina i Marina Šipića. Sve su to igrači prve postave ili su barem prve rezerve za ulazak. Imali smo u toj drugoj utakmici, koju smo izgubili, kontrolu rezultata veći dio utakmice, ali je obrana popustila u nastavku pa su Švicarci lakoćom postizavali pogotke, najčešće s krila. Njihova dva krila postigla su gotovo dvadeset pogodaka.

- Nije bilo dovoljno dobro u drugoj utakmici. Imali smo dobre prilike u prvom dijelu. U drugom nismo imali dovoljno čvrstine u obrani, suparnički vratar je branio jako dobro. Naš napad nije dobro reagirao. Ništa, žao nam je zbog poraza, okrećemo se pripremama za Europsko prvenstvo – istaknuo je Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske.

U napadu smo veći dio utakmice igrali s istom vanjskom linijom - Ljevar, Martinović i Klarica. Svoju priliku na srednjem vanjskom dobio je Filip Vistorop, a na mjestu desnog vanjskog Maraš. I upravo je Leon Ljevar, trenutačno najbolji strijelac Europske lige, bio najugodnije iznenađenje na ovim prijateljskim utakmicama. Možda čak i najveći dobitak. Za razliku od Ćeška, koji je bio pozivan u ranijim akcijama kao novo otkriće, on je svoju priliku itekako iskoristio. Igrom slučaja, zbog ozljeda Srne i Lučina, ostao je jedini pravi lijevi vanjski za ovu akciju. I sjajno je odradio svoju rolu, bio je opasan po suparnička vrata, postigao je puno teških pogodaka. No, kod njega je još uvijek prisutan strah. Prvi put je igrao za reprezentaciju i kada je bilo logično da uputi šut on bi loptu proslijedio dalje. No, s vremenom će se sasvim no ohrabriti.

Ljevar bi trebao biti udarna snaga naše reprezentacije na europskom prvenstvu 2026. godine. Jasno, prva opcija je Srna, nadamo se da će biti potpuno zdrav, a onda kada se on umori nastupa odmorni i svježi Ljevar. Sigurdsson će morati pod hitno pronaći najbolje rješenje na srednjem vanjskom. Šteta je trošiti na toj poziciju Ivana Martinovića. Luka Cindrić je u zadnje vrijeme stalno sklon ozljedama i pitanje je hoće li ga Sigurdsson uopće voditi na EP ako ne bude 100 posto spreman, Drugih nekih opcija na toj poziciji baš i nemamo. Tu je Vistorop i Tin Lučin koji to može dobro pokrpati. Ivano Pavlović je dugo ozlijeđen, za njega je očigledno ova sezona završena.

- Moramo svi barem 20 posto bolje. Puno, previše tehničkih grešaka, u obrani nismo spajali kako treba, nismo bili od pomoći našim vratarima. Analizirat ćemo, pa će biti bolje – rekao je Ivan Martinović koji je prvi put kao kapetan predvodio hrvatsku reprezentaciju.

Filip Glavaš nije igrao prvu utakmicu zbog temperature, no igrao je drugu koju smo izgubili.

U nekim odlučujućim trenucima Švicarska je bila bolja i zasluženo su pobijedili. Bio je to njihov dan, otvorili su novu dvoranu u Luzernu pobjedom nad svjetskim doprvacima. Za njih super. Za mene nije ovaj poraz ništa strašno, mi se moramo fokusirati na europsko prvenstvo. U prosincu se nalazimo na završnim pripremama, treba popraviti neke stvari koje za sada nisu dobre. Nadam, se da ćemo do europskog prvenstva biti kompletni. Ipak smo drugim mjesto na svjetskom prvenstvu postavili letvicu prilično visoko što se tiče očekivanja, ne samo nas već i naših navijača – istaknuo je Glavaš.

Lovro Mihić pak je uskočio u posljednji trenutak, nakon što David Mandić nije mogao putovati.

- Šteta, u toj drugoj utakmici nismo bili na pravoj razini. Ruku na srce Švicarska je bila bolja, igrali su puno bolje nego na onoj prvoj utakmici i ovu pobjedu su sto posto zaslužili. Nemojte zaboraviti da nam je nedostajalo puno igrača, vidjela se ta jedna neuigranost, neki su prvi put igrali u prvoj postavi, poput Ljevara. Ima tu još puno stvari za popraviti, vremena do europskog prvenstva imamo tako da to neće biti problem. Na kraju se posebno moram zahvaliti našim navijačima kojih je bilo jako puno na tribinama u Bernu i Luzernu, uvijek je lijepo igrati u gostima kada imate podršku svojih navijača. Nadam, se da će doći u velikom broju i na europsko prvenstvo – zaključio je Mihić.

Sljedeće okupljanje je u prosincu kada počinju pripreme za Europsko prvenstvo. Hrvatska igra u Malmöu, u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom a samo prve dvije reprezentacije idu dalje.