Hrvatska ima 30-godišnjeg debitanta. Osam godina je igrao za Slovenije pa se odlučio za kauboje

Rukometaši Hrvatske večeras u Eindhovenu (19.30 sati) nastavljaju kvalifikacije za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2024. godine održati u Njemačkoj. Na rasporedu je treće kolo, a ono nam donosi susret protiv domaće Nizozemske. U prva dva kola Hrvatska je pobijedila Grčku kod kuće te Belgiju u gostima, dok je Nizozemska kod kuće svladala Belgiju, ali je na veliko iznenađenje izgubila u Grčkoj. Za Gorana Perkovca, novog izbornika, bit će ovo vatreni debi, baš kao i za Marija Šoštarića.

Debi u 30. godini

– Trebao sam debitirati na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj, ali se Hrvatska nije plasirala u četvrtfinale. Naime, pravo nastupa za Hrvatsku imam od 25. siječnja ove godine, a to je bio dan četvrtfinala na SP-u. Hrvatska se nije plasirala u četvrtfinale, ali nema veze, sad sam tu i jedva čekam prvi put obući hrvatski dres – reklo je 30-godišnje desno krilo koje trenutno igra u mađarskom Pick Szegedu.

Igrao je za Sloveniju punih osam godina, do 2012. do 2020. godine.

– Ako me pitate jesam li igrao protiv Hrvatske u susretima za treće mjesto na svjetskim prvenstvima 2013. i 2017. godine, odgovor je – nisam. Uvijek sam bio tu negdje, ali na kraju nisam upisao baš puno nastupa za Sloveniju.

Zašto Hrvatska?

– Mama mi je iz Ogulina, imam hrvatsko državljanstvo. Hrvoje Horvat, prijašnji izbornik, pitao me želim li igrati za Hrvatsku, dogovorili smo se, a onda je on smijenjen. No, eto, ispalo je da sam i u planovima Gorana Perkovca. Suigrače u reprezentaciji dobro poznajem. Protiv većine sam igrao noseći dres Szegeda. Naravno, najbolje poznajem Stepančića, s kojim igram u klubu.

U karijeri niste mijenjali puno klubova?

– Igrao sam samo za Gorenje i Maribor, a od 2016. sam u Szegedu. Baš sam nedavno produljio ugovor na još dvije godine.

Debitirate protiv ne baš slabe reprezentacije?

– Da, bit će jako teško. Riječ je o reprezentaciji koja je u usponu premda se nisu baš iskazali na zadnjem svjetskom prvenstvu, gdje su osvojili 14. mjesto. Imaju nekoliko sjajnih pojedinaca među kojima se ističu Luk Steins, srednji vanjski koji igra u PSG-u, te Kay Smits, desni vanjski koji igra za Magdeburg i tamo zabija više od deset pogodaka po utakmici – rekao je Šoštarić.

Osim jednog debitanta, imamo i nekoliko igrača povratnika. Jedan od njih je Manuel Štrlek. Zadnji je put igrao za reprezentaciju na velikom natjecanju 2019. godine, na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Nije ga bilo na dva EP-a, 2020. i 2022., te na dva SP-a, 2021. i 2023. godine.

– Što je bilo posljednjih nekoliko godina i zašto nisam igrao za Hrvatsku, to sada više nije važno. Kada me nazvao novi izbornik i rekao svoje ideje, nisam uopćio dvojio i sada sam tu. Isto tako moram naglasiti da i dok nisam bio u reprezentaciji, zdušno sam navijao s tribina, pogotovo prije dvije godine, kada se Europsko prvenstvo igralo u Mađarskoj – rekao je Štrlek.

Naveliko se piše da sljedeće sezone idete u Nexe?

– Ne bih to komentirao. Dok ne bude potpisan ugovor, znači da još nisam u Našicama, zar ne?

Konkurencija na lijevom krilu je jaka, uz vas tu su David Mandić i Marin Jelinić?

– Jaka konkurencija je uvijek dobra. Mislim da smo sva trojica različita, imamo drukčiji stil igre, drukčije načine šutiranja. I na izborniku je da procijeni koji će mu od nas trojice u kojem trenutku trebati – rekao je Štrlek.

Luka: Daleko od sto posto

Luke Stepančića nije bilo u reprezentaciji od 2020. godine, kada je odigrao finale na Europskom prvenstvu protiv Španjolske. No, njegov razlog je ozljeda. Vjerovali ili ne, Stepančić je zbog ozljede pauzirao gotovo dvije godine.

– Još nisam na sto posto, no izbornik to zna. Vjerujem da u ovom trenutku mogu pomoći dvadeset-trideset minuta. Glavno je da ponovno igram – istaknuo je Luka Stepančić.

Hrvatska će tek drugi put u povijesti igrati protiv Nizozemske. Prvi susret koji smo s njima igrali bio je na Europskom prvenstvu u Mađarskoj 2022. godine, kada je završilo neodlučeno. Mogli smo pobijediti, no Steins je prošao pokraj naše obrane kao brzi vlak i pogodio za izjednačenje. Marin Šego, također povratnik u reprezentaciju, jako dobro poznaje Steinsa iz francuskog prvenstva dok je branio za Montpellier.

– Opasan igrač, teško ga je čuvati, no vjerujem da će naši u obrani znati kako mu stati na put – dodao je Šego.