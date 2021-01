Hrvatska ide po pobjedu! Upali smo u oluju i sada tražimo mirno more

Rukometaši Hrvatske nakon kiksa protiv Japana danas će (18 sati) protiv Angole tražiti prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Bit će to 12. susret naših rukometaša protiv jedne od afričkih reprezentacija. Do sada smo na svjetskim prvenstvima igrali protiv Egipta, Tunisa, Alžira, Maroka i Nigerije, a sada prvi put igram protiv Angole. U dosadašnjih 11 susreta pobijedili smo u deset, a samo smo jednom igrali neodlučeno. Bilo je to u osmini finala SP-a na Islandu 1995. godine kada je susret nakon dva produžetka završio 25:25, a prošli smo boljim izvođenjem sedmeraca.

– Nakon što smo osvojili bod protiv Japana, sada nam se i Angola čini opasnim. Dobro, nisu tako brzi kao Japanci, ali maju nekoliko jako dobrih igrača. Uđemo li opet loše u utakmicu bit ćemo u velikom problemu – rekao je Marino Marić, naš najbolji igrač u susretu protiv Japana sa sedam postignutih pogodaka.

Što se dogodilo protiv Japana?

– Može neko drugo pitanje? Šalim se. Dogodilo se da sam ih olako shvatili. Očito su drukčije igrali i izgledali na videosnimci koju smo gledali. Njihov izbornik Sigurdsson odlično ih je pripremio, jurili su po parketu i lako su pronalazili rupe u našoj 5-1 obrani. Dok se nismo ni snašli bili smo u minusu od šest razlike. Bili smo lagano u stanju šoka. Ništa nije funkcioniralo, od obrane do napada. Ukratko nemam nikakav izgovor, igrali smo loše i podbacili smo. Posebno u prvom poluvremenu – rekao je Marić.

Kakva je bila atmosfera u svlačionici nakon Japana?

– Sigurno da nije bilo veselo. Opet nije bilo ni neke velike drage. Svi smo redom iskusni igrači, jako dobro znamo da smo igrali loše. Rekli smo jedan drugome što nije bilo dobro i idemo dalje. Nije još ništa izgubljeno. Upali smo u jednu laganu oluju iz koje smo se djelomično izvukli i sada se treba vratiti u mirne vode i ploviti dalje bez drugih nevera. Da bismo to napravili, treba nam danas pobjeda i to pobjeda bez muke. Na papiru smo favoriti, ne bježimo od te uloge. I ako želimo do medalje, onda više nema lagano, nema više švercanja. Sada moramo pokazati da nismo bez veze drugi u Europi. Računica je jasna – pobijediti Angolu i Katar, a onda u Kairu još Argentinu i Bahrein i eto nas u četvrtfinalu. Bitno je da nam forma raste i da ne bude ozljeda – kazao je Marino Marić.