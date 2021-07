Hrvatska dobila i treću olimpijsku, Maranić se pridružila Matić i Prodan

Sjajna vijest aterirala je na adresu Hrvatskog džudo saveza. Hrvatska će u Tokiju imati tri džudaške olimpijke. Otprije plasiranim Splićankama Barbari Matić (70 kg) i Karli Prodan (78 kg) pridružit će se i 30-godišnja Ivana Maranić (preko 78 kg), članica zagrebačke Pande u kojem klubu radi i kao trenerica.

- Nakon toliko godina treniranja ostvario mi se san pa sada osjećam jedan veliki miks emocija. Svo ovo vrijeme vladala je oko toga velika neizvjesnost. Ljudi iz Saveza su mi govorili da se ne brinem, da ću dobiti pozivnicu kroz kontinentalnu kvotu, no ja se na to nisam mogla osloniti sve dok to nisam vidjela na papiru. Taj jedan papir značajno je promijenio moje raspoloženje, od neizvjesnosti do ushita pa ću sljedećem treningu pristupiti još žešće, s dodatnim motivom.

A trebat će jer nju u Tokiju čekaju, doslovno, najteže protivnice.

- Neki su mi govorili da bi možda bilo i bolje da ne prihvatim tu pozivnicu jer je velika razlika u kilaži u mojoj kategoriji. Ja imam 90 kg, a s obzirom da nema težinskog limita ima cura i po 160 kg. Ja se nadam da barem u prvom kolu neću naletjeti na jednu takvu protivnicu.

Ivana je već neko vrijeme u Poreču, na pripremnom kampu.

- Ovdje su sjajni uvjeti za trening. Na ovaj trening kamp stigle su cure, pa i medaljašice, iz Slovenije, Turske, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine... pa s njima spariram.

U svom klubu Ivka, tako ju zovu kolegice iz reprezentacije, već osam godina radi kao trenerica.

- Treniram klince od sedam do 10 godina i s njima je prekrasno raditi. Oni su toliko iskreni, ali i marljivi, i napreduju iz treninga u trening što mene kao njihovu trenericu ispunjava.

Kao natjecateljica Ivana je osvojila kadetsku, juniorsku i mlađeseniorsku broncu ali i svjetsku juniorsku broncu. Bila je i peta u Europi i sedma na svijetu pa bismo rekli da je zaslužila i olimpijsku priliku.

- Zbog želje za formiranjem obitelji, sportašice obično ranije završavaju karijere, no ja sam odgodila takvo što upravo zbog želje da ostvarim svoj olimpijski san.

Foto: Hrvatski džudo savez