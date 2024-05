Hrvatima tri europske bronce! Sjajni rezultati tekvandoaša tijekom prvog dana natjecanja

Prvog dana natjecanja na Europskom prvenstvu u tekvondou u Beogradu na tatami je izašlo troje hrvatskih predstavnika i svih troje je osvojilo brončanu medalju, olimpijska pobjednica Matea Jelić u kategoriji do 73 kilograma, Bruna Duvančić do 49kg i Josip Teskera do 54kg.

Jelić je kao nositelj bila slobodna u prvom kolu, u drugom je bez većih problema svladala reprezentativku Bosne i Hercegovine Saru Pidro rezultatom 2-0 u kategorijama da bi u četvrtfinalnoj borbi za odličja Matea slavila protiv Srpkinje Ive Petrović sa 2-1 u rundama. U polufinalu je Jelić put vodio na prvu nositeljicu, Francuskinju Laurin koja ju je zaustavila.

VIDEO Željko Mavrović privatni je trener automobilističkog asa Martina Kodrića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Duvančić je također kao nositelj bila slobodna u prvom kolu da bi nastup otvorila pobjedom u osmini finala protiv Grkinje Sargantani sa 2-0 u kategorijama. U borbi za medalju Duvančić je pobijedila Šveđanku Indru Boden s novih 2-0 u rundama dok ju je u polufinalu zaustavila druga nositeljica Turkinja Dincel Kavurat.

Teskera je do medalje stigao pobjedama protiv Šveđanina Musse i Azerbajdžanca Dadašova dok ga je u polufinalnoj drami sa 1-2 u rundama zaustavio Turčin Camoglu.

GALERIJA Pogledajte murale u čast Luke Modrića. Kapetana vatrenih obožavaju u Hrvatskoj i inozemstvu