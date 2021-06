Hrvatice svladale Čehinje: Sutra odlučujući susret

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u pretposljednjem kolu skupine C Zlatne europske lige u pet setova svladale u Pragu Češku. Nakon 133 minute igre naše odbojkašice slavile su rezultatom 3-2 (20-25, 27-25, 25-21, 24-26, 15-12).

Kapetanica Samanta Fabris bila je najučinkovitija u hrvatskim redovima s 24 poena, a slijedila ju je Matea Ikić sa 20 poena. Naše su suparnice imale više neforsiranih pogrešaka (34) prema hrvatskih 28, ali i 10 as servisa u odnosu na sedam izabranica Danielea Santarellija. No, Hrvatice su bile učinkovitije u bloku, napravivši 10 poena naprama 7 Čehinja, te napadu, sa 66:58.

Hrvatske reprezentativke sutra (petak, 17 sati) očekuje posljednji susret u skupini protiv reprezentacije Mađarske, koji će odlučivati o odlasku na Final Four.

“Poštivale smo trenerovu taktiku, igrale potpuno drugačije od one utakmice u kojoj smo izgubili 3:1. U četvrtom setu su nas malo i suci oštetili, no bile smo podignute glave. Pritiskale su nas servisom, no izdržale smo taj pritisak. Mislim da smo se na kraju borile više od njih te je to prevagnulo našom pobjedom”, istaknula je primačica-pucačica Matea Ikić.

„Jako dobro smo razradili taktiku i svega smo se pridržavale na terenu što se pokazalo i na rezultatu. Bile smo jako borbene i za svaku loptu smo išle na glavu. Mislim da smo zasluženo dobile ovu utakmicu“, izjavila je libero Nikolina Božičević.