Hrvatice saznale protiv koga će igrati u skupini na Euru

Rukometašice Hrvatske smještene su u skupinu C (Trondheim) Europskog prvenstva 2020. zajedno s aktualnim svjetskim prvakinjama Nizozemkama, te reprezentacijama Mađarske (sedme na prošlom EP 2018) i Srbije (11. na prošlom EP), odlučeno je u četvrtak na ždrijebu skupina u Beču.

Europsko prvenstvo rukometašica, na kojem sudjeluje 16 ekipa podijeljenih u četiri skupine, igrat će se od 3. do 20. prosinca, a domaćini su Norveška i Danska.

Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u drugi krug u kojem će se formirati dvije skupine s po šest ekipa. Nakon drugog kruga slijedi polufinale i finale.

- Nema lakog ždrijeba na EP-u. Želio sam Rumunjsku od nositelja, jer će biti dosta mlada nakon svih suspenzija koje imaju zbog dopinga, te Crnu Goru. Dobili smo svjetske prvakinje, a danas svatko tko imalo prati ženski rukomet zna njihovu osnovnu postavu - od vratarke Wester, u vanjskoj liniji su Polman, Abbingh, Van Heijden, te sjajna kružna napadačica Snelder. Srbija je jedna od najtalentiranijih ekipa svijeta ovoga trenutka. Po meni su trebale ranije do velikog rezultata. Nema smisla nabrajati njihovu postavu, ali pogledajte crtu i vanjske igračice, od Pop-Lazić, Cvijić, preko Lekić, Liščević, pa povratnice Krpež - kaže izbornik Šoštarić i dodaje:

- Mađarska je zemlja koja najviše na svijetu ulaže u rukomet. Imaju jednu laganu smjenu generacija, ali to su igračice rođene između 1996. i 1998. koje su bile svjetske prvakinje u mlađim kategorijama. Ima tu i nešto starijih i iskusnijih. Dakle, sve je jasno, nama je bitno da budemo zdravi i mi moramo dobiti jednu veliku ekipu da bismo vidjeli da li je put kojim idemo dobar. Mislim da mi to možemo. Raspored igranja je dobar, jer prvi susret igramo s Mađarskom (4. prosinca), a on je na takvim natjecanjima uvijek najvažniji. Nakon toga čeka nas Nizozemska (6. prosinca), pa Srbija (8. prosinca).